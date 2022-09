Jordi Alba se reivindica con un gol ante Suiza

Relegado a un segundo plano en el Barça, el lateral anotó el tanto de la selección española ante el conjunto helvético La asistencia fue de Marco Asensio, que tampoco entra en los planes de Ancelotti

Tras perder la condición de indiscutible en el Barça después de muchos años, Jordi Alba volvió a sonreír con La Roja. El lateral catalán, que no pasa por un buen momento en el club azulgrana, se reivindicó con la selección española anotando un gol ante Suiza.

No lo hacía desde septiembre de 2015 y este tanto con la Roja ha llegado en el mejor momento. Alba, que no ha jugado ni un minuto con el Barça en los últimos tres partidos y que no sale de inicio desde el partido de Champions ante el Plzen, está convencido de que puede recuperar la titularidad si Xavi le da oportunidades.

El encargado de asistir al catalán fue Marco Asensio, que tampoco entra los planes de Ancelotti en los partidos importantes del Real Madrid. A pesar de haber jugado solo 50 minutos esta temporada, sigue siendo un jugador importante para Luis Enrique. Reivindicación por partida doble.