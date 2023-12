"Jenni Hermoso dio el OK al comunicado en Sidney"

Pablo García Cuervo fue uno de los miembros de la Federación Española de Fútbol que pagó con su destitución la polémica originada por la celebración del Mundial femenino en Sidney. García Cuervo se está defendiendo en los tribunales ante una decisión que nadie le ha argumentado, según explicó en una entrevista al diario Marca.

García Cuervo fue señalado como el responsable de las declaraciones difundidas por la Agencia EFE de Jennifer Hermoso, que posteriormente ella negó haber pronunciado.

Hermoso había exculpado a Luis Rubiales del beso durante la celebración del título en el podio: "Fue un gesto mutuo, espontáneo, por la inmensa alegría de ganar un Mundial. Tenemos una buena relación con el presidente, su trato con nosotras ha sido excelente. Fue un gesto de cariño y agradecimiento entre amigos. No hay que darle más vueltas, hemos ganado un Mundial, y no hay que desviarse de eso".

"Nos autorizó a publicarlo"

La versión posterior de Jennifer Hermoso fue distinta denunciado que el beso no fue consentido y no admitió estas declaraciones. García Cuevo fue muy claro al relatar los hechos. "Fue a la entrada de Hermoso en la Terminal del Aeropuerto de Sydney, cuando llegó el autobús del equipo. Le explicamos la situación y le propusimos un texto que primero le leí y más tarde ella revisó tomando mi móvil. Nos autorizó a publicarlo con la condición que eso iba a ser lo último que diría sobre esa cuestión".

García Cuervo añade que "todo esto lo dijo en presencia de otras dos personas, dos empleadas de la federación que son testigos de ese momento. Además yo quería que estuvieran presentes por lo que pudiera pasar. Si Hermoso llega a decir que no, como sucedió posteriormente con Rubiales cuando le pidió hacer un vídeo conjunto, ese comunicado nunca hubiera salido".

Pablo García, ex director de comunicación de la Federación / MIKI LÓPEZ

El ex director de comunicación defendió que "somos un departamento serio y profesional y si más tarde Hermoso se arrepintió de dar el OK, es un problema suyo y de la atención que haya prestado a las presiones que haya podido recibir. Lo que no puede es manchar a profesionales que han actuado siempre desde el más elemental marco de la ética".

"La jefa de prensa fue una de las dos testigos"

En cuanto a las presiones que habría recibido la jefa de prensa de la selección, García Cuervo tampoco dejó dudas: "Si las hubo, yo no las vi. Lo que sí existió fue una situación anómala en su declaración a Integridad y eso lo dejé claro en mi declaración en la Audiencia y previamente se lo había dicho a ella con el fin de poder ayudarla. La jefa de prensa fue una de las dos testigos de cómo Hermoso daba el OK al comunicado en Sydney como así reflejó también ella en su declaración a Integridad".

Jennifer Hermoso y Pedro Rocha / RFEF

García Cuervo fue despedido hace tres meses en una escena que especificó. "Fue el último viernes de septiembre y me dicen que suba a Gabinete de Presidencia, donde tantas horas había trabajado. Allí estaban las dos personas ejecutivas que mandan en la federación. Me dicen que no están de acuerdo y que lo lamentan pero que no depende de ellos. Me animan a pelear por mis derechos".

"Pedro Rocha no me llamó"

El ejecutivo contactó entonces al actual presidente de la Junta Gestora, Pedro Rocha, quien le contestó que "me lo explicaría en persona y que lo iba a entender", pero que pasaron los días "y nunca me llamó". La situación llegó a un punto de mucha incomprensión ya que "el día anterior por la tarde había sido ratificado en mi cargo por la jefa de Gabinete".

Pablo García Cuervo llegó a la Federación en 2018 para ser el jefe de prensa de la selección y, posteriormente, pasó a ser director de comunicación. Durante su etapa, la RFEF dio un vuelco a la política comunicativa, modernizándose y recibiendo distinciones a nivel internacional de la FIFA y la UEFA.

Pese a ello, la Federación decidió prescindir de sus servicios en plena ebullición del 'caso Rubiales', con quien García Cuervo dijo "no tener contacto", a quién agradeció su confianza, pero también lamentó que no les escuchara cuando le recomendaron que dimitiera en la Asamblea Extraordinaria de agosto: "Nos posicionamos radicalmente en contra de los pasos suicidas que se estaban dando".