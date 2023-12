Estos son los motivos por los que la FIFA sentencia a Rubiales

El máximo organismo del fútbol considera que su beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso fue "inaceptable" Al respecto del tocamiento de sus propios genitales, apunta que es un gesto "del siglo pasado, con tendencia misógina"

La FIFA -la entidad que dio el primer paso al sancionar provisionalmente a Luis Rubiales- ha notificado al que fuera el presidente de la Federación Española de Fútbol los motivos esgrimidos por la toma de su decisión: inhabilitación de tres años para participar en actividades relacionadas con el fútbol.

La FIFA lo ha dividido por partes: Beso a Jennifer Hermoso, tocamiento de los genitales, cuando coge por las piernas a Athenea y beso a Olga Carmona, según una información de 'Marca', que también apunta que puede acudir al Comité de Apelación para rebajar la pena.

En todos los apartados ha recabado los testimonios de los protagonistas, de terceros, ha buscado videos y todo lo dicho con posterioridad por uno y otros. Sobre el beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso apunta lo siguiente: "Es algo inaceptable. Besó a una jugadora del sexo contrario. Es el presidente y debe actuar y comportarse con un cierto nivel de responsabilidad. Rubales no respetó el código de comportamiento. Uno es el presidente y la otra es la jugadora. La jerarquía y la superioridad quedó de manifiesto. Hay una presión en todo lo hecho. En el beso y después del beso".

En lo hace referencia al tocamiento de los genitales, Rubiales dijo que era un gesto dedicado al seleccionador Jorge Vilda y que en España es algo común y coloquial para decir lo bueno que es uno. La FIFA argumenta que es un gesto "del siglo pasado, con tendencia misógina"; además "España es un ejemplo de igualdad de género y que ese gesto no se puede consentir en una zona VIP con presencia de personalidades. Este gesto no se corresponde con la realidad de España. No convence las explicaciones dadas a un gesto sexista".