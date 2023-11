Jennifer Hermoso: "He recibido amenazas"

La delantera de la selección se ha confesado para la revista 'GQ' Hermoso asegura que "no provoqué, es un acto que no había elegido ni premeditado"

Jennifer Hermoso, jugadora de la selección española y campeona del Mundo con España en el pasado Mundial, ha concedido una entrevista a la revista 'GQ' en la que ha repasado toda la polémica del 'caso Rubiales', así como las consecuencias de un acto que asegura que "no provoqué, es un acto que no había elegido ni premeditado", asegura a la publicación.

La delantera del Pachuca ha confirmado que durante los meses posteriores al beso forzado de Rubiales, ha "recibido amenazas de muerte, es algo a lo que no te acostumbras nunca", ha lamentado en declaraciones a la revista.

De hecho, Hermoso es la primera en reconocer que para poder sobrellevar las consecuencias del 'caso Rubiales' ha tenido que ponerse en manos de profesionales: "Tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años", ha confesado.

"Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol". Hermoso ha insistido en la importancia de cuidar la salud mental ante un episodio forzado, lejos de su voluntad.