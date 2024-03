De la Fuente: "Era imposible llamar a Brahim"

Luis de la Fuente no tiene respiro. Pese a haber renovado recientemente hasta el 2026, clasificar a España como primera para la Eurocopa y ganar la Nations League, el riojano tuvo que afrontar una rueda de prensa tensa por la decisión de Brahim de jugar con Marruecos.

El protagonismo a nivel deportivo era para Pau Cubarsí, quien debutará con 17 años con la Roja, pero en Madrid solo interesaba la ausencia de Brahim. De todos modos, De la Fuente tuvo la oportunidad de hablar sobre el blaugrana y recordar que lleva tiempo haciéndole un seguimiento.

“Todos los que hemos visto jugar a Pau no teníamos ninguna duda de lo jugador que es. Ya lo conocía de categorías inferiores. En el escenario mediático puede sorprender, pero no a nosotros porque conocemos su gran potencial”, afirmó.

Pau Cubarsí, seleccionado con España / SPORT.es

El riojano añadió que “nosotros no miramos el carnet de identidad, sino el rendimiento. El único interés que nos mueve en las convocatorias es el deportivo. Traemos a los mejores con los que podemos ganar. En este caso, Pau está en un gran momento y nos genera una gran ilusión de presente, para ganar estos dos partidos, y de futuro porque esperamos una larga carrera profesional”.

De la Fuente no dudará con los jóvenes y anunció que “esto solo es la punta del iceberg, hay otros que llaman a la puerta en otras categorías y que pronto estarán compitiendo en Primera”.

La obsesión

La incursión con Cubarsí fue una de las pocas que pudo hacer el riojano ante la avalancha de preguntas sobre Brahim. En su primera respuesta quedó toco claro, pero tuvo que aguantar ocho más sobre el delantero suplente del Real Madrid.

“Brahim lo dejó claro, antes de que yo facilitará la lista. Cuando un jugador quiere estar, está. Si no quiere estar, con respeto y cariño, se acepta con naturalidad. Soy el seleccionador que más lo ha convocado en las inferiores. No hay más debate”.

Brahim Díaz celebra un gol en el España - Lituania / EFE

El sentido común decía que así debía zanjarse el tema, pero tuvo que aguantar mucho más. De la Fuente matizó que “cuando hablo de exigencia y condiciones, lo hago de manera general, como una máxima. En la Federación no queremos que nadie pida ni exija nada. A mí no me ha exigido nada porque Brahim quería jugar con Marruecos. La máxima aquí es querer venir y poder venir. Ya sea Brahim, Pablo Fornals o Ceballos”.

Aunque lo ha dicho mil veces, De la Fuente explicó que no había llamado a Brahim porque “solo hablo excepcionalmente con jugadores lesionados. Brahim era un jugador exactamente igual que los otros jugadores españoles que querían venir. Le tengo mucho cariño”.

Renuncia

De la Fuente, ya agotado por la tensión en la sala de prensa dio más detalles. “El 1 de marzo di una prelista en la que estaba Brahim. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. Era imposible convocarlo”.

El seleccionador expuso su situación personal por si era necesario aclarar aún más las cosas. “Yo he sido futbolista, he jugado donde quería, soy entrenador, y entreno donde quiero estar. Me siento feliz”.

A De la Fuente incluso se le acusó de haber sido el culpable de que Brahim no juegue con España y ahí fue más contundente: “De fracaso nada con Brahim. Se fue al City con 15 años y ya venía con nosotros”.

De la Fuente giró la moneda y recordó el y trabajo de la Federación para que futbolistas con la doble nacionalidad se decanten por España. “El éxito es que Laporte o Le Normand quieran venir con nosotros”.

El riojano empezará a trabajar el lunes con sus pupilos para los amistoso ante Colombia (22/3) y Brasil (26/3).