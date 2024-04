Lewandowski anuncia que seguirá dos años más en el Barça

Robert Lewandowski no tiene intención de salir del FC Barcelona, según explicó él mismo a diaro Bild alemán y confirmando la información publicada en las últimas horas en SPORT. El polaco llegó al FC Barcelona en 2022 procedente del Bayern de Munich y cumple su segunda temporada en la entidad azulgrana. Dada su edad y su salario, la continuidad de Lewandowski se ha debitado en el seno de la junta directiva.

El propio jugador quiso zanjar los rumores sobre su continuidad: "Dejar el Barça este verano es absolutamente imposible para mí, no es un tema hasta dentro de al menos dos años", explicó al diario alemán. Su contrato con el Barcelona fue de cuatro temporadas por lo que acaba dentro de dos temporadas.

USA o Arabia Saudí

Luego continuó: "Sólo empezaré a pensar en irme cuando sienta que ya no estoy en mi mejor condición física y sienta dolor. Pero no siento eso ahora", espetó antes de concluir sobre una posible partida a Arabia Saudita: "Aún no lo he pensado. No he tenido tiempo de pensar en ir a Arabia Saudita o a los Estados Unidos. En este momento, me digo a mí mismo que definitivamente puedo jugar en este alto nivel hasta 2026".

De esta manera, el Barça ya sabe qué delantero centro tendrá en el equipo para la próxima temporada. Otra cosa será debatir qué hacer con su sustituto, como es el caso de Vitor Roque. El propio Xavi no dejó claro en su última aparición que se debatirá una posible cesión del delantero brasileño

