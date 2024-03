Brahim, primero Marruecos y luego el Arsenal…

Brahim Díaz ya no es español. A partir de ahora es ciudadano marroquí a todos los efectos y jugará con su selección a costa de renunciar a hacerlo con la selección española. El madridismo se muestra indiferente, pero no niega estar defraudado porque le hubiese gustado verlo con la zamarra de España y no con la marroquí, más allá de esas absurdas suposiciones de que pueda ser sancionado por no acudir a una supuesta citación de De la Fuente cuando ya no es ciudadano español.

La desilusión del madridismo lo aleja un poco del jugador sin dejar de admirarlo por la buena temporada que está haciendo. Sin embargo, aparece el supuesto interés del Arsenal por ficharlo, según ‘Fichajes.Net’, que estaría dispuesto a ofrecer al Real Madrid 70 millones de euros por su traspaso. Brahim tiene contrato hasta 2027 y salvo que él lo pida, el club no moverá ficha, aunque ganas no le faltarían. Sobre todo, si la puja sube, lo que dejaría un buen fajo de billetes en las arcas del club.

COMPETENCIA EN ATAQUE

En el Real Madrid no verían con malos ojos que Brahim pida salir del equipo. Mejoraría sus condiciones económicas en el club londinense, donde sería titular y no suplente como en el equipo blanco y más con la llegada de Mbappé y Endrick, que potenciarán el ataque de Ancelotti junto a Vinícius, Rodrygo y posiblemente Joselu, que podría seguir en el equipo blanco la próxima temporada. Un ataque poderoso al que se suman centrocampistas ofensivos como Bellingham y Arda Güler.

Es precisamente a Güler al que el club quiere ver más sobre el campo. Un supuesto traspaso de Brahim dejaría más espacio al joven talento turco de 19 años, que apenas ha tenido oportunidades esta temporada. Ancelotti asegura que le dará más protagonismo en el futuro, aunque no le ha puesto fecha. Brahim es uno de los jugadores que compiten con él y si el marroquí acaba en el Arsenal el turco tendría muchas más opciones de jugar. De cualquier manera, Brahim seguirá de blanco donde dice ser “feliz”, salvo que sus opciones de jugar mengüen en un futuro cercano y prefiera irse.