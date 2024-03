El injusto acoso a De la Fuente por Brahim

Rueda de prensa de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente ha tenido que soportar una situación incómoda y desagradable en la rueda de prensa para valorar la convocatoria de cara a los amistosos ante Colombia y Brasil. Un total de 9 de las 17 preguntas se han centrado en Brahim Díaz. Un acoso en toda regla cuando en la primera respuesta había quedado todo claro: Brahim simplemente ha elegido a Marruecos y por ello no ha sido convocado.

El problema real es que Brahim juega en el Madrid. Los mismos que pusieron a Luis Enrique en la diana por no llamar a Sergio Ramos para la Eurocopa del 2021, cuando después se comprobó que no estaba en condiciones físicas, ahora se han vuelto a enfundar la elástica blanca para cebarse con el riojano.

A diferencia de Lucho, De la Fuente es mucho más diplomático, sabe mantener la compostura y responde siempre con la máxima educación. Está a la altura de su cargo, incluso cuando lo aprietan por no llevar a un suplente del Real Madrid, que no era seleccionable desde el 9 de marzo cuando comunicó a la Federación que defendería a Marruecos.

La matraca fue insoportable. Solo entraron de refilón algunas preguntas sobre Pedri o los debutantes Cubarsí y Vivan. Temas secundarios para los medios de la capital, por los que no solo no se interesaron, sino que además censuraron abiertamente al seleccionador por no haber evitado que Brahim se decantara por Marruecos. Algunas intervenciones rozaron la falta de respeto hacia el riojano.

De la Fuente se armó de paciencia. Recordó que lo había llevado en múltiples ocasiones en las categorías inferiores, que le tiene un gran aprecio y le desea lo mejor. Simplemente, tuvo el mismo trato que con el resto de jugadores. El seleccionador mantiene como máxima no llamar a nadie por avanzado para informarle de sus planes y así ha actuado con Brahim.

Esta vez ni les ha importado que el capitán del Madrid y eternamente reclamado Nacho esté ausente, que Sergio Ramos (titular en el Sevilla) no vuelve más a la Roja o cómo se encontraba Marco Asensio, un jugador que ha desparecido de su mente desde que juega en el PSG.

En fin, De la Fuente tiene asumido que nunca vivirá tranquilo sino se dobla ante los deseos de la prensa de Madrid. Los éxitos de Cubarsí y Lamine pican. Y mucho más cuando desde la Fábrica no sale nadie para ilusionar.