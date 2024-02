La selección española, concentrada para la 'Final Four' de la Nations League

La selección española femenina ya se encuentra concentrada en Las Rozas para preparar la 'Final Four' de la UEFA Nations League. La 'Roja' disputará la semifinal frente a Países Bajos este viernes 23 de febrero (21:00 horas) con el objetivo de lograr un billete para la final y para los Juegos Olímpicos de París 2024. Todo ello, enmarcado en la polémica decisión de convocar a Alexia Putellas, a pesar de no haber recibido el alta médica, algo que no ha sentado nada bien en el FC Barcelona.

De entre las 25 futbolistas convocadas por Montse Tomé encontramos a ocho jugadoras del Barça: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Parede, Aitana Bonmatí, Vicky López (que se estrena con la selección absoluta), Mariona Caldentey, Sandra Paralluelo y Alexia Putellas. Todas ellas, ya están reunidas desde este mediodía.

Tras el almuerzo, las protagonistas se someterán al clásico 'shooting' fotográfico de la UEFA para, posteriormente, realizar una charla técnico y arrancar el primer entrenamiento a las 18:45 horas. Antes, sin embargo, las jugadoras ya habrán pasado por la sesión de tratamientos, prevención y gimnasio.

Después de ganar el Mundial 2023 de Australia/Nueva Zelanda, la selección española buscará alzar por primera vez la Nations League y, de esta manera, inaugurar el palmarés durante el 2024. Para llegar hasta aquí, el combinado nacional logró la primera plaza en la fase de grupos con 15 puntos, por delante de Italia, Suecia y Suiza. En caso de superar las semifinales, se enfrentarán al vencedor de la otra semifinal, que enfrenta a Francia y Alemania.