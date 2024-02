El Barça, molesto con la convocatoria de Alexia

Ha sido la sorpresa de esta mañana: la inclusión de Alexia Putellas en la convocatoria de la selección española para disputar la Final Four de la UEFA Nations League durante la próxima semana. La jugadora del FC Barcelona sigue inmersa en su proceso de recuperación y, a pesar de no haber recibido el alta médica, forma parte de la lista de Montse Tomé. Algo que no ha sentado nada bien en el Barça.

Desde el club blaugrana están en total desacuerdo con esta decisión, ya que Alexia todavía no se ha entrenado con normalidad con el resto del grupo. Esta semana ha iniciado una parte parcial de los entrenamientos, pero tan solo rondos y ejercicios de pases; nada de partidos cortos ni ejercicios con intensidad.

La futbolista lleva cuatro meses de baja y en la capital catalana no le encuentran el sentido a su convocatoria, dado que le corta el tramo final de la recuperación. De hecho, el club culé envió un informe detallando el estado de la jugadora, explicando que todavía no está para competir.

Por lo tanto, desde el Barça entienden que la propia Alexia debe haber hablado con la seleccionadora pidiendo ser convocada, dado que de otra manera no se entendería este movimiento. Es una decisión que ha causado sorpresa dentro de la entidad barcelonista teniendo en cuenta todo el contexto alrededor de su lesión.

En el Barça creen que no jugará la semifinal frente a Países Bajos ni una hipotética final contra el vencedor de la otra semifinal entre Francia y Alemania. También apuntan estar en desacuerdo con las formas y los cambios de criterio de la RFEF. La última potestad recae sobre ellos, pero es algo inusual y poco habitual. Fridolina Rölfo, por ejemplo, lleva más carga de entrenamiento con sus compañeras del Barça, pero no ha ido convocada con la selección de Suecia.