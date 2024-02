Ona Batlle: "Nunca nos hemos sentido favoritas"

La selección española femenina sigue dando pasos para engrandecer su trayectoria. Después de ganar el Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023 y obtener el pasado viernes un billete hacia los Juegos Olímpicos de París 2024; este miércoles tienen la posibilidad de ganar la primera Nations League de su historia.

Después de derrotar a la selección de los Países Bajos por 3-0 en las semifinales y de que el combinado galo hiciese lo propio ante Alemania por 2-1; es hora de que la 'Roja' y las 'bleus' se midan cara a cara con un título en juego.

"Veo al equipo con muchas ganas, en forma. Será un partido muy bonito y disputado", explicaba Ona Batlle en rueda de prensa, quien obtuvo el premio MVP del partido en la semifinal frente a las neerlandesas, después de asistir a Jenni Hermoso en el primer gol y de cerrar el marcador con el 3-0 definitivo.

Preguntada por si en la selección sienten la misma presión que en el FC Barcelona para ganar todos los partidos, la defensa lo tiene claro: "No, ni mucho menos. La mentalidad que tenemos es la de ganar todos los partidos. Francia es una grandísima selección y nunca hemos tenido la idea de que seamos favoritas. Yo, al menos, no siento ninguna presión. Eso sí, tenemos la ambición de ganarlo todo, pero sin subirnos a las nubes".

En este sentido, Ona también ha reflexionado sobre lo fugaz que es todo en el deporte: "En esta profesión, acabamos de lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos y ya estamos pensando en el título de la Nations. El fútbol pasa muy rápido, lo tenemos que disfrutar, pero estamos ya enfocadas en el siguiente objetivo y nos ayuda a tener los pies en tierra".

El sueño olímpico

La selección española, por lo tanto, será uno de los tres combinados europeos que participen en los Juegos Olímpicos, junto a Francia además del ganador del tercer puesto entre Países Bajos y Alemania. "Es algo que todo el mundo sueña, es muy bonito y tocará disfrutarlo. No siempre se puede estar en unos Juegos Olímpicos. Me gusta mucho el deporte, verlo por la televisión. Es un evento muy especial y, personalmente, siempre los he seguido", ha expresado Batlle.

La jugadora del Barça también ha hablado sobre su excelente momento de forma y su versatilidad, dando un buen rendimiento, tanto por la banda derecha, como por la izquierda. "Intento estar concentrada, estoy trabajando bastante en ello. Eso conlleva saber en qué posición estás y saber qué rol te toca. Tengo ya la adaptación de jugar en ambas bandas y se me está dando bien. No sabría decir si es mi mejor momento futbolístico, sí es cierto que estoy feliz y mi momento personal me ayuda. Estoy bien rodeada y me ayuda a sacar un mejor rendimiento".