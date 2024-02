Vicky López: ha nacido una estrella

Vicky López (Madrid, 26 de julio de 2006) debutó con la selección española absoluta con 17 años y en el mejor de los escenarios que podría haber imaginado nunca. Entró, contra Países Bajos en la semifinal de la Nations League, en el minuto 73 por Jenni Hermoso en un partido histórico en el que España logró la clasificación, por primera vez, para los Juegos Olímpicos.

Disputó veinte minutos, con el añadido incluido, y dejó ver en un gran escaparate internacional el potencial que tiene para marcar una época en este deporte. Varios detalles de calidad y un dato: fue la jugadora con más acierto en los pases (89%). Hasta se llevó una ovación de La Cartuja a su entrada. Porque Vicky es la viva imagen de la ilusión por el futuro.

“Estoy feliz, he podido debutar en un contexto muy bonito”, dijo la madrileña para los medios de la Federación. “Era un gran rival y un partido para lograr la clasificación para los Juegos. Al principio, cuando me han llamado para calentar, estaba súper nerviosa. Tanto, que hasta me dolía la tripa. Pero cuando entré, dejé los nervios en la banda y lo he disfrutado”.

Manteo por el debut

Sus compañeras la mantearon en medio de la celebración por el billete olímpico. “Soy un poco vergonzosa para estas cosas”, reconocía la benjamina, “pero agradezco a cada una de ellas que me hayan ayudado en todo momento y que me hayan acogido tan bien aquí”.

No se separa, estos días, de Salma Paralluelo, su “hermana mayor”. Hace unos días, la extremo zaragozana nos hablaba de Vicky: “Tiene un talento increíble y trabaja cada día para aprender y ser mejor futbolista. Se merece todo lo que le está pasando, me alegro mucho por ella”.

La llamada de Tomé y un examen de Historia

La llamada de Montse Tomé llegó en su mejor momento con el Barça -poco a poco ha ido ganando protagonismo bajo las órdenes de Jonatan Giráldez- y en la misma semana en la que marcó un gol importante contra el Atlético.

De hecho, la "pilló estudiando" para un examen de Historia. Tenía la mañana libre y Vicky López repasaba el temario para la cita de la tarde. Sabía que ese día había lista, pero en su cabeza solo pensaba que podía ir con la sub-20. Ni entró a ‘X’ -antes Twitter- para verlo.

Entonces, empezó a recibir llamadas. “¿Qué pasa?”, pensaba -como explicó en una entrevista en ‘AS’-. Y es que la habían convocado con la absoluta. Habló con su padre y algunos amigos y volvió a hincar codos para acabar de repasar el temario para el examen de Historia de esa tarde.