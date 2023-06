España - Italia: dudas en la zaga y en el marco

Se intuye el debut internacional de Le Normand, que podría estar acompañado por Laporte o Nacho Kepa debería seguir en la meta, aunque el técnico cuenta ya con Unai Simón, el titular con Luis Enrique

La selección española inicia hoy su andadura en la Final Four de la UEFA Nations League contra Italia con un doble objetivo: avanzar a la final y ganar en solidez defensiva. El técnico, Luis de la Fuente, que está ante una oportunidad histórica de llevar a España a la consecución de un título once años después de la última corona (Euro 2012), no despejó en la previa las dudas en la cobertura: ni la del portero ni la del segundo central.

En el marco se intuye la continuidad de Kepa, el guardameta del Chelsea, titular en los dos primeros partidos del seleccionador el pasado mes de marzo (ante Noruega y Escocia).

La previa del España - Italia, semifinal de la UEFA Nations League | SPORT

El titular en la anterior etapa, con Luis Enrique Martínez, Unai Simón (Athletic Club), no acudió a la primera convocatoria del estratega riojano por lesión. De esta forma, el viejo debate en el marco de la selección queda reabierto por unas horas.

Otra incertidumbre

En la retaguardia, el técnico tampoco desveló qué central acompañaría a Le Normand en el eje de la defensa. De la Fuente confía en el jugador de la Real Sociedad y, prueba de ello es que presionó para que se acelerara su nacionalización. Para la segunda plaza en la retaguardia el entrenador cuenta con dos candidatos: Laporte y Nacho. Sobre el papel, el primero es el que tiene más opciones pese a ser suplente en el City y pese a ser, junto a Rodri, el último en incorporarse a la concentración de la selección.

Bastoni, baja

En las filas del combinado transalpino causó baja el defensa Alessandro Bastoni, del Inter, por un episodio febril. En su lugar entró el también zaguero Alessandro Buongiorno, del Torino.