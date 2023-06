Jordi Alba explica cómo se siente al estar todavía sin equipo

Jordi Alba encara el reto de la semifinal España-Italia de la Nations League con la ilusión de jugar con la Selección como capitán y con el objetivo de volver a la senda de los títulos, pero sin conocer todavía su futuro tras dejar la disciplina del Barça. El ex jugador del Barça se refirió a ello desde Enschede (Países Bajos) en la concentración de España.

Pese a todo, Jordi aseguró que está centrado en el duelo ante Italia y no le condiciona el que deba decidir entre ofertas del máximo nivel, como el Atlético de Madrid, u otras que a nivel competitivo son menos exigentes aunque puedan ser atractivas desde el punto de vista económico, como Inter Miami o las llamadas desde Arabia Saudí.

Cuando le preguntaron cómo se siente al estar en la Selección sin saber cuál será su próximo equipo, Jordi Alba aseguró: "No me preocupa. Tomé la decisión sabiendo que estaría jugando sin equipo. Me juego un título con la selección. Cuando acabe ya decidiré, no tengo nada ahora pero no me preocupa".

Igualmente, se le cuestionó si en su decisión de escoger entre Atlético o Inter Miami también tendrá en cuenta la opción de seguir con la Selección española más allá de la Nations League. Atlético o Estados Unidos: "La decisión que tome sobre mi futuro no dependerá de si vengo a la selección o no. Si estoy es porque (De la Fuente) me habrá visto bien, me veo capacitado para seguir jugando más años". Sobre su futuro añadió que es "una decisión que debo tomar con mi familia pero para mí siempre es un premio estar aquí y estoy muy contento". Jordi Alba atendió a los medios en la previa del duelo entre España e Italia de las semifinales de la Nations League junto al seleccionador Luis de la Fuente.