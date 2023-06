De la Fuente se mide a Italia como si fuera "el último partido de mi vida"

El seleccionador español apeló a aprovechar "la oportunidad histórica de ganar un título con dos partidos"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, valoró el España - Italia correspondiente a las semifinales de la UEFA Nations League que se disputa este jueves en Enschede (Países Bajos). El técnico no quiere mirar más allá de este encuentro y recalcó que "lo veo como la última oportunidad de mi vida, lo he hecho siempre, quizá será mañana, no sabemos, lo afrontemos como si nos va la vida deportiva, no vamos a pensar en después".

De la Fuente no priorizó su situación personal y destacó que "nos jugamos un título, una oportunidad histórica de ganar en dos partidos un título, tengo el convencimiento de haber preparado el partido de este nivel".

"El partido es una fiesta"

El míster siente que son "unos privilegiados, reitero que podemos ganar un título en dos partidos. Hay que poner en valor a los otros jugadoresy cuerpo técnico que lograron la clasificación. Es una fiesta para nosotros jugar un partido contra Italia, más no se puede pedir. Estamos contentos, responsabilizados y con una ilusión fuera de lo normal. El equipo está feliz, contento y convencido de hacer algo muy importante".

El riojano asume la "responsabilidad por todo lo que hago, es una oportunidad histórica, le doy toda la importancia por tener un país volcado, que está con nosotros a muerte, queremos pasar a la historia. Es mi trabajo".

"Podría ser la final de un Mundial"

De Italia dijo que "es una selección parecida a nosotros, en proceso de formación, todavía estamos con la idea de consolidar una selección, tenemos muchas similutdes. España - Italia podría ser una final del campeonato de Europa o del mundo. La igualdad es máxima y los detalles serán definitivos, Vamos a intentar estar a la altura de la exigencia".

De los nombres propios, De la Fuente confirmó que Rodri y Laporte están en buenas condiciones pese a incorporarse a última hora tras ganar la Champions con el Manchester City: "Su motivación excepcional, siempre suman, estoy tranquilisimo con ellos, esta mañana han trabajado y por la tarde lo harán con el grupo. Están prepardos par jugar con toda setguridad".

Laporte y Rodri, en la celebración del Manchester City | @ManCityES

El técnico les concedió permiso para las celebraciones, algo que considera "justo" y se preguntó: ¿cómo no lo van a celebrar? Si los necesitamos, no van a fallar. Van a estar a la altura".

Incógnita en la portería

De la portería no desveló si seguirá Kepa o volverá Unai Simón, mientras que dijo sentir "mucha ilusión por reencontarme con Ansu Fati cuatro años después, como con Jesús Navas que lo entrené hace 20 años. Ansu es excepcional, como el resto, lo veo muy alegre, estaría igual en el Barça... Opino de aquí y lo lo veo alegre, motivado, ilusionado, con entrenamientos excepcionales y disfrutamos de ellos. Estamos felices de encontrarnos otra vez, con un margen de mejora fantástico y lo demostrará cuando tenga oportunidades".

Unai Simón y Kepa Arrizabalaga, porteros de la selección española, durante un entrenamiento. |

De los veteranos dijo que Nacho "es muy competitivo y ha llegado con todas las gnas de ser titular" y de Jordi Alba apuntó que "su recorrido es fanástico y tendrá cuerda hasta que él quiera".

De la falta de autocrítica tras perder ante Escocia matizó que no se le entendió bien porque "soy muy crítico, pero quiero ser siempre positivo".

