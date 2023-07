Arnau Tenas: "El fútbol, a veces, es injusto"

El portero de la Sub-21 jugó un partidazo en la final del Europeo que acabó ganando Inglaterra "Nos hemos dejado la piel y nunca hemos bajado la cabeza, pero a veces no hay manera", dijo tras el partido

Arnau Tenas mantuvo a España con opciones de ser campeón ante Inglaterra hasta el final, pero el balón no quiso entrar y los británicos acabaron imponiéndose. El guardameta, con el que Xavi cuenta para la próxima temporada pese a no haber renovado con el Barça, jugó un partidazo, pero el penalti fallado por Abel Ruiz en el descuento fue la mejor prueba de que la suerte no estaba del lado de La Rojita.

"Esta selección es una cosa espectacular, pero claro que el equipo está jodido, hemos podido ganar un título que era importantísimo para todos. El fútbol a veces es injusto, pero me quedo con el partido que ha hecho mi equipo, han ido a por la victoria en cada momento, se han dejado la piel", aseguraba Tenas nada más acabar el encuentro.

El guardameta añadió que "a veces, cuando no quiere entrar, no entra. No será por las ocasiones que hemos generado y nunca hemos bajado la cabeza, hemos ido a por el partido, a por la victoria, y hemos insistido, pero a veces no hay manera", acabó Arnau.