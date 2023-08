Scariolo: “Nos viene bien jugar contra equipos de altísimo nivel”

"El trabajo estos dos días ha ayudado a crecer en la puesta a punto de los jugadores y la recuperación de Sergio y Usman", dijo el seleccionador Scariolo dejó claro que "la competición no es ahora, pero son partidos que nos dan indicaciones"

Al finalizar la sesión de entrenamiento, el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, valoró el trabajo del equipo, antes de medirse este jueves a Canadá en el penúltimo encuentro de preparación. “Hemos hecho dos días de entrenamientos para mejorar las cosas que tenemos que mejorar y añadir algo que aún no habíamos preparado", dijo Scariolo.

"Sobre todo nos ha ayudado a crecer en la puesta a punto de los jugadores y la recuperación de Sergio y Usman, que han podido entrenar con casi normalidad, así que espero que puedan jugar algún minuto en los partidos de este torneo tan exigente”.

Y sobre Canadá: “Es un equipo al que ponen en segundo lugar en las previsiones, con una excelente plantilla, muy bien entrenados por parte de Jordi, que nos conoce muy bien además", comentó el seleccionador.

"La competición no es ahora"

"Obviamente nos viene bien también jugar contra equipos de altísimo nivel para ver lo que podemos hacer, lo que tenemos que evitar, qué nos falta todavía. Pero la competición no es ahora, son partidos que nos dan indicaciones. La actitud, el esfuerzo y el intento de hacerlo bien siempre tienen que estar, pero hay cosas para la competición y esto es un torneo amistoso”.

Sobre el estado del equipo: “Hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos… A nivel de juego colectivo, de fluidez, colaboración defensiva, altruismo, de calidad de juego como equipo, hemos estado siempre bien; a nivel individual, lógicamente la respuesta en la competición será la que vale. Seguramente no llegaré al momento de decidir los doce con exactamente la misma idea que tenía cuando empezamos”, finalizó el técnico.