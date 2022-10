Levante y Sporting a deshacer su empate a puntos y triunfos

Después de 12 jornadas, ambos conjuntos han conseguido los mismos triunfos, empates y victorias El Levante acumula tres victorias seguidas y buscará la cuarta en el Ciutat de València

El Levante recibe este lunes en el Ciutat de València a un Sporting de Gijón muy irregular como visitante y ante el que busca la cuarta victoria seguida que le devolvería a la zona de promoción de ascenso a Primera División, en un partido al que ambos equipos llegan empatados a puntos, pero también a victorias, empates y derrotas.

Por lo que respecta al equipo local, los nueve puntos sumados de forma consecutiva, los tres últimos ya con Javi Calleja en el banquillo, han dado mucha confianza a un Levante que por fin se comporta como uno de los claros favoritos al ascenso de categoría.

El entrenador del Levante tiene las bajas por sanción de Pablo Martínez y Rubén Vezo y tampoco podrá contar con los lesionados Mustafi, Musonda y Saracchi. La buena noticia en el cuadro valenciano es el regreso de José Campaña, que ya está listo después de casi dos meses de ausencia. El centrocampista sevillano sufrió primero una lesión en el tobillo el 5 de septiembre y luego un problema muscular y podría tener sus primeros minutos ante el Sporting de Gijón.

La baja de Vezo sería cubierta por Rober Pier, aunque en el caso de que Calleja prefiera usar a Álex Muñoz de central podría introducir en el once a Franquesa en el lateral zurdo. En principio, Iborra será el recambio de Pablo Martínez en la medular.

El ataque del Levante será una semana más para un inspirado Joni Montiel, que repartió dos asistencias en Ibiza en la última jornada del campeonato, y para el delantero marroquí Mohamed Bouldini, que ha marcado en los dos últimos partidos.

El Sporting afronta mañana el cuarto partido consecutivo ante los rivales más fuertes de la categoría al visitar al Levante tras una semana en la que Abelardo no ha podido entrenar con normalidad debido a las ausencias de varios jugadores todos ellos por problemas físicos, por lo que incluso baraja un cambio de sistema.

Abelardo sabía que no podía contar con Nacho Méndez y Aitor García por lesión e Insua por sanción pero esperaba poder hacerlo con los centrocampistas Pedro Díaz y Gragera que también arrastran molestias y que finalmente dejó fuera de la convocatoria al primero de ellos.

La ausencia de Insua deja como primera opción al francés Bamba que no está teniendo apenas protagonismo y que cuando lo tuvo, precisamente en el partido de Granada, no estuvo nada acertado por lo que no es de descartar que Abelardo retrase a Gragera aunque este ha estado toda la semana renqueante y entrenando al margen del grupo.

Si finalmente Gragera juega en la defensa en el centro del campo sin Pedro Díaz y Nacho Méndez, Abelardo podría optar por situar a Christian Rivera y Gio Zarfino lo que abriría la posibilidad de jugar con dos delanteros con Cristo González y Djurdjevic si bien el técnico no ha querido desvelar sus planes.

Abelardo asegura que su equipo ha sabido reaccionar tras el varapalo recibido en Granada ya que se impuso al Eibar y arrancó un empate en el campo del Alavés racha que espera prolongar ante el Levante al que no obstante considera el principal favorito para el ascenso directo.

Alineaciones probables

Levante: Cárdenas, Son, Postigo, Rober, Álex Muñoz, De Frutos, Iborra, Pepelu, Brugué, Joni Montiel y Bouldini.

Sporting: Mariño, Guille Rosas, Gragera, Izquierdoz, Christian Rivera, Zarfino, Otero, Cristo González, Queipo y Djurdjevic.

Árbitro: Galech Apezteguía (Colegio navarro)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 21:00H.