Eder Sarabia sobre la situación del Andorra: "Soy optimista"

El técnico rehusó entrar en la polémica por las declaraciones de Piqué sobre el gobierno andorrano Los tricolores se miden este lunes al Elche, cuyo entrenador se encuentra en el alambre

Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra, elogió a su rival del lunes (19 horas), el Elche, pese a la situación que vive a nivel de resultados y clasificación. "Sinceramente, el Elche es un equipo que merece mucho más de lo que tiene ahora".

El FC Andorra llega al partido sumando 4 puntos de los últimos 21 en juego. El técnico de Bilbao no está nada preocupado por este dato. "Después del partido del otro día con el Zaragoza, el vestuario estaba con rabia y convencido que nos merecíamos mucho más, pero tenemos claro que hicimos un gran partido con un jugador menos y contra un rival de grandeza como el Real Zaragoza. Esto mismo nos da mucha fuerza para visitar el lunes al Elche", dijo.

El club del Principado se enfrenta a un rival que también esta con una pésima racha de resultados. Además, el técnico argentino Sebastián Beccacece ya avisó de que si no sacaba un buen resultado contra el FC Andorra iba a dar un paso al lado.

"Las declaraciones de Beccacece suenan a ultimátum, pero tampoco sabes lo que supone para un equipo ya que no sabes como van a reaccionar. Es decir, como reacción para los jugadores o todo lo contrario", apuntó.

Sea como sea, para Eder Sarabia, el Elche tiene un gran equipo. "Generan bastante, pero a la vez reciben bastante. A nivel de acierto es uno de los que menos acierto están teniendo aunque tienen mucho talento arriba. Será un partido muy complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores que podrían estar jugando en primera división. Estoy convencido que veremos un partido muy atractivo", puso de relieve.

Eder Sarabia también habló de las declaraciones del sábado de Gerard Piqué dónde amenazaba al Gobierno de Andorra con llevarse el club a otro país ya que el convenio de uso del Estadio Nacional de Andorra la Vella finaliza el acuerdo.

La respuesta de Eder Sarabia fue en clave positiva y también familiar. Acaba de ser padre y su pareja es del país. "Hoy me he despertado a las seis de la mañana con los llantos de la pequeña. Después de cambiar algún pañal me he ido a pasear en bicicleta. He subido hasta Pal y al Puerto de Cabús. Allí he contemplado la puesta de sol y allí he pensado... Yo quiero estar aquí. Y creo que el proyecto cuando empezó era porque aquí es el sitio ideal".

Y después envió un mensaje de optimismo: "Estoy convencido que se llegará a un acuerdo y la frase del escudo del país nos la tenemos que aplicar todos y me refiero en todos los sentidos. Soy muy optimista y espero que se pueda resolver está situación. Este es un sitio perfecto para hacer cosas muy importantes".

"¿Qué les he dicho a mis jugadores? Les traslado mucha tranquilidad y que estén centrados en jugar", sentenció Eder Sarabia.