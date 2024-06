Marc Gasol le abre las puertas del Girona a Ricky Rubio

Ricky Rubio terminó el pasado domingo una de las temporadas más complicadas de su carrera. El base de El Masnou tenía la intención de tener mayor protagonismo en los Cleveland Cavaliers, tal y como explicó a SPORT el pasado verano.

Pero unos problemas de salud mental afloraron en el jugador, que paralizó su actividad profesional para recuperarse. Ricky no jugó a baloncesto en la segunda mitad de 2023, y a principios de este año, llegó la noticia más esperada por la afición: Rubio estaba de vuelta.

Tras empezar a entrenar con el Barça, Ricky comenzó a recuperar sensaciones con un balón de basket entre sus manos, y el 1 de marzo, debutó con el conjunto azulgrana ante un Palau que le recibió con los brazos abiertos. El jugador no había estado presente con la selección en el Mundial de baloncesto, y antes de su primer partido con el Barça, quiso volver a las canchas con 'La Familia', en partidos de clasificación para el próximo Eurobasket.

Su balance en el Barça

Ricky ha competido con el Barça en los últimos tres meses de competición. Ha elevado el nivel en la posición de base, contando con la confianza de Roger Grimau desde el primer día, y ha tratado de ayudar al equipo con su visión de juego privilegiada, su experiencia y liderazgo. Pero a nivel global, los objetivos no se han cumplido, y el conjunto azulgrana ha cerrado la temporada en blanco.

Las palabras de Ricky tras acabar la temporada con el Barça

"Estos meses me he sentido raro, he querido cambiar algunas cosas. Entrar en mitad de temporada no es fácil, mi forma de ser, más callado y no sentirme al 100%. Creo que no he sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa, pero queda claro que el balance no es bueno. No tengo ni idea sobre mi futuro. No quiero decidirlo en caliente, estaré unas semanas con la cabeza fría para poder valorar todo. No ha sido fácil, y ahora en caliente es difícil decidir", comentó a los micrófonos de SPORT tras el último partido de la temporada.

Andrés Feliz y Ricky Rubio, en un derbi Penya - Barça de esta temporada / EFE

Le pidió a Scariolo no ir con España

De esas palabras apenas han pasado unos días, y los planes de Ricky Rubio siguen siendo una incógnita, si bien es cierto que en las últimas horas se ha confirmado que el jugador no disputará con España ni el preolímpico ni unos hipotéticos Juegos Olímpicos en París. "Nos ha pedido un tiempo de reflexión. Tiene que tomar decisiones sobre su vida y su carrera. Hemos estado en comunicación. No nos ha alegrado, pero lo respetamos como a todos", comentó el seleccionador Sergio Scariolo tras anunciar la lista provisional de 22 jugadores para afrontar el preolímpico de Valencia.

La vía verdinegra

Por lo que se interpreta en sus palabras, la experiencia en el Barça no ha sido todo lo satisfactoria que el jugador esperaba. Además, quedaría por ver si el nuevo entrenador azulgrana estaría interesado en contar con él de cara a la próxima temporada. El escenario del Joventut siempre está ahí, en la mente de un jugador que se formó en las categorías inferiores de la Penya, y que podría llegar la próxima campaña para ser el referente de un equipo que muy probablemente pierda a Andrés Feliz, rumbo hacia Madrid. Eso sí, las expectativas sobre el jugador se deberían ajustar respecto a su primera etapa en Badalona, cuando todavía no tenía ni la mayoría de edad. Ricky cumplirá 34 años el próximo mes de octubre.

En Girona sueñan con Ricky Rubio

Pero la 'vía verdinegra' no es la única con la que contará el jugador, ya que, según ha podido saber SPORT, el Bàsquet Girona se postula como una alternativa real para que Ricky, en caso de que quiera alargar su trayectoria, lo pueda hacer en el club que preside Marc Gasol.

Ricky Rubio y Marc Gasol, en un partido de la NBA / EFE

La buena relación con Marc Gasol, uno de los puntos fuertes

La relación entre dos de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español es muy íntima y cercana. Gasol ya tanteó la posible llegada del jugador a su equipo cuando Ricky estaba en la NBA, una opción que en su día no se dio, pero que ahora vuelve a estar sobre la mesa. Las puertas de Fontajau están abiertas de par en par por si Rubio decide seguir con su carrera. En estos meses en el Barça, ha quedado más que demostrado que, a nivel físico, todavía tiene cuerda para rato.

Reencuentro con San Emeterio

En Girona, Ricky Rubio podría ser una de las caras visibles de un proyecto asentado en Liga Endesa, y que la próxima campaña disputará su tercer curso seguido en la máxima división continental. Gasol ha contratado a Fernando San Emeterio como General Manager, con el que Ricky coincidió en la selección. Y la apuesta en el banquillo es Fotis Katsikaris, que llegó para salvar al equipo del descenso, logrando la permanencia en ACB.

Ricky Rubio, junto a Fernando San Emeterio en la Selección / EFE

Los objetivos deportivos de Girona

La localización no es tan cercana como era el Barça estos últimos meses o como puede ser un hipotético regreso a la Penya, pero la exigencia del club gerundense no es la misma que la de un Barça, en la que prácticamente se está obligado a ganar todos los títulos que se compiten. En Girona, el objetivo sería ocupar la zona noble de la tabla, sin renunciar a los últimos puestos que dan acceso tanto a la Copa como al Playoff. Queda por ver si Bàsquet Girona disputa competición europea la próxima campaña, algo que también está sobre la mesa.

En todo caso, la decisión está en manos de un Ricky Rubio que ya ha arrancado un merecido descanso tras estos meses de intensidad y de competitividad, y que se encuentra reflexionando sobre cuál debe ser el siguiente paso de su carrera. Sea la que sea, la afición estará siempre del lado de uno de los jugadores más especiales que ha dado el baloncesto español.