El Gobierno de Andorra desmiente a Piqué

Mònica Bonell, ministra de Cultura y Deportes, matizó que la inversión propiciada por Piqué es de "unos tres millones" y no cuatro como había dicho el jugador Añadió que "hemos invertido en el FC Andorra una subvención directa" que ascendería a 1,3 millones y que también está prevista para el 2024

La polémica está servida en Andorra. El post en 'X' de Gerard Piqué acusando al Gobierno andorrano de "expulsarnos del país" por no permitir al equipo de fútbol seguir utilizando el Estadi Nacional para sus partidos ya que es una instalación polivalente recibió una respuesta de la ministra de Cultura y Deportes, Mónica Bonell.

"Lamentamos el tuit de Gerard Piqué porque no responde a la realidad. El Gobierno ha acogido con las manos abiertas al FC Andorra y así lo demuestra con el hecho de haberles cedido el Estadio Nacional, una instalación que utilizaban muchos clubes del país", recordó Bonell.

Bonell matizó las palabras de Piqué, quien afirmó que había llevado a cabo una inversión de cuatro millones cuando en realidad "ha hecho frente a unas inversiones de unos tres millones por las exigencias que pide LaLiga para disputar los partidos de Segunda División".

Inversión pública

Además, la ministra recordó que el Gobierno de Andorra también ha inyectado dinero en el proyecto: "Nosotros hemos invertido en el FC Andorra con una subvención directa de la secretaria de Estado de Deportes y también de Andorra Turismo". Una inyecciónde 1.3 millones de euros, que también estaría presupuestada para el 2024.

El Estadi Nacional, dónde juega el Andorra FC | Andorra FC

Bonell explicó la buena voluntad del Gobierno del Principado para encontrar un acuerdo: "Desde que juramos el cargo nos hemos reunido en diversas ocasiones para buscar soluciones para el año que viene y también para el futuro que es muy importante. Queremos que se queden. Eso sí, ellos tienen que trabajar para encontrar un sitio para jugar y me consta que están trabajando en ello".

Reunión clave

La ministra aún no da por pérdida la continuidad del Andorra ya que "es importante tener una reunión para que nos expliquen cuál es el futuro y ver de qué manera podemos seguir colaborando. No es ideal para nadie, pero ellos no descartan irse fuera del país de manera temporal hasta que tengan nuevo estadio y esperamos que nos puedan explicar su proyecto. Aunque un tuit de estás características parece que nos enseñen que quieren marcharse del país".

El convenio con el Andorra está vigente hasta 2024, pero a partir de entonces el Gobierno quiere que la instalación pueda ser utilizada para otras actividades y con césped artificial. Unas condiciones que no permitirían la continuidad del club ya que en la Liga Hypermotion es obligatorio el césped natural, igual que en Primera Federación, categoría a la que puede caer el equipo, a un solo punto del descenso.