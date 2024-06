Sainz sobre los rumores de su fichaje por Williams: "Me hacen reír"

La 'silly season' de la Fórmula 1 continúa agitada y aunque ya se conocen gran parte de las alineaciones, todavía quedan algunos volantes por definir y pilotos con un futuro aún sin desvelar. Es el caso de Carlos Sainz que dejará su asiento en Ferrari a final de temporada.

Los rumores han situado al madrileño en varios equipos, entre ellos Red Bull, aunque la reciente reciente renovación de Checo Pérez para las dos próximas temporadas ha cerrado definitivamente esa vía. Algunas informaciones apuntan ahora a Williams e incluso se ha afirmado que Sainz ha habría firmado por dicha escudería, algo que el propio piloto ha desmentido.

"He visto noticias en los medios. No sé si es en España, o la gente diciendo que lo he firmado, cuando miro esas cosas, me hace reír", aseguró en la previa del GP de Canadá. "Me hace reír porque recuerdo ver noticias hace tres meses de que yo había firmado para Mercedes, noticias de que yo había firmado para Red Bull. Ahora, esos equipos no van a ser, así que es divertido", explicó. "Ahora la gente dice que he firmado para Williams. Me hace reír que a veces esto no se castiga en algunos medios de comunicación, y no estoy hablando de vosotros, porque estáis en la Fórmula 1 y sabéis cuándo algo ha sido firmado o no".

El piloto de Ferrari no dudó en mostrar su enfado con este tipo de informaciones sin fundamento. "Puedo decir que me preocupa que la gente pueda escapar de ese tipo de cosas sin ser atacada o algo así. Además de eso, cuando tenga algo que decir o algo que anunciar, vosotros seréis los primeros en saberlo, y yo estaré aquí hablando de ello abiertamente".

Respecto a su futuro, comentó que “todas las opciones que tengo encima de la mesa son buenas". Estoy feliz y orgulloso por poder escoger mi futuro en la F1, no creo que muchos pilotos tengan la oportunidad de elegir dónde van a correr los próximos dos o tres años”, zanjó al respecto.