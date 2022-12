El elogio de Eder Sarabia a la perla que podría fichar el Andorra

El técnico del Andorra valoró la posibilidad de fichar al delantero argentino Joaquín Panichelli Sarabia es partidario de no fichar en invierno, pero no cierra la puerta a su llegada

Eder Sarabia, técnico del FC Andorra, valoró las informaciones que llegan de los medios de comunicación argentinos de la posibilidad de fichar al delantero Joaquín Panichelli, que está sin contrato después de no renovar con el equipo reserva del River Plate. "Sin duda, Panichelli es un jugador de mucho potencial".

El joven delantero, nacido en Córdoba (Argentina) hace 20 años, decidió no firmar su primer contrato como profesional con el River Plate. El objetivo del punta era formar parte del primer equipo del River Plate y ponerse a las órdenes de Martín Demichelis, pero desde el club conocido como 'El Millonario' no le pudieron garantizar está posibilidad.

"Voy a ser sincero. Es verdad que por parte de Jaume Nogués, nuestro director deportivo, hay este planteamiento, pero no sé cómo está el tema a día de hoy", dijo Sarabia.

El técnico de Bilbao no es muy amante de reforzar el equipo en el mercado de invierno, pero no cierra la puerta si hay una buena opción en el mercado. "Lo del año pasado nos fue muy bien. No fichamos y el equipo funcionó. Mi intención es quedarme como estamos porque el mercado de invierno no te garantiza el rendimiento inmediato y no podemos hacer como con Bundu que tuvo un proceso más progresivo".

Panichelli marcó 17 goles en 60 partidos con la reserva de River Plate dirigido por el ex-delantero Jonathan de la Rosa. También fue suplente en el primer equipo con Marcelo 'Muñeco' Gallardo. "Yo no he pedido reforzar ninguna posición, pero si surge algo no cerraremos la puerta. Jaume Nogués siempre me dice que raro todos los entrenadores piden y tu todo lo contrario", añadió el entrenador del Andorra.

El punta argentino se formó en el Deportivo Atalaya y realizó las pruebas con Boca Juniors antes de fichar por River Plate. Finalizó su contrato el 30 de noviembre. "Entendemos que Panichelli podría ser un jugador que nos podría dar un gran rendimiento, pero si viene ya hablaremos de él con más profundidad", sentenció Eder Sarabia.