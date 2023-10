Un Andorra tocado visita al Elche en un duelo de necesitados

Los de Sarabia suman 4 de los últimos 21 puntos, mientras los ilicitanos se encuentran en descenso Diego Pampín, Almpanis, Adrià Vilanova y Bover son baja en las filas tricolor para este partido

El Andorra, con el ojetivo de cambiar la dinámica negativa, visita este lunes el Martínez Valero para medirse a un Elche también en horas bajas y el futuro de cuyo entrenador depende en gran parte de este encuentro.

Sebastián Beccacece, con su equipo en zona de descenso, dejó entrever tras la última jornada que podría dejar el club si no se consigue un buen resultado y antes de la visita del Andorra se ha reiterado en sus declaraciones. “Los entrenadores vivimos de los resultados y si no se dan, nos vamos”, apuntó. “En la vida he sido así, frontal y transparente. Tengo respeto por el lugar que me ha recibido bien y que me hizo sentir parte siendo de fuera, pero hay cosas que no tienen que ver con el compromiso, sino con responder a la expectativa de lo que se espera y eso en el fútbol es ganar”, argumentó.

El FC Andorra, con el futuro incierto después de las declaraciones de Gerard Piqué en sus redes sociales, viaja sin los lesionados Diego Pampín, Christos Almpanis y Adrià Vilanova y sin el sancionado Rubén Bover y llega al partido después de sumar 4 puntos de los últimos 21 en juego y no gana un partido como visitante desde la primera jornada dónde ganó en Butarque al Leganés. De hecho, acumula tres derrotas consecutivas lejos del Estadio Nacional de Andorra la Vella.

Una situación que no preocupa en el seno del equipo. “Tenemos claro que hicimos un gran partido con un jugador menos y contra un rival grande como el Zaragoza. Eso nos da mucha fuerza para visitar al Elche”, explicó Sarabia en la previa.

Más acuciados por la situación se encuentran los locales. Tras la derrota en Gijón, donde el Elche ofreció una de sus peores imágenes de la temporada, se prevén cambios en la alineación para superar a un rival que llega en horas bajas tras enlazar tres jornadas sin ganar y dos derrotas consecutivas.

Beccacece, que recupera al delantero Borja Garcés tras varias semanas fuera del equipo por lesión, retocará la defensa y la delantera, a la que regresará el goleador del equipo, Sergio León.

Alineaciones probables:

Elche: San Román; Josan, Mario Gaspar, Bigas, Clerc; Tete Morente, Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Fidel y Sergio León.

Andorra: Dani Martín, 'Migue' Leal, Diego González, Diego Alende, Martí Vilà; Sergi Samper, Sergio Molina, Iván Gil; Julen Lobete, Iker Benito y Scheidler.

Árbitro: González Esteban (Comité vasco).

Estadio: Martínez Valero.

Hora: 19:00.