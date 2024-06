¿Por qué Southgate se ha 'cargado' a Grealish de la Eurocopa?

La noticia corrió como la pólvora, y no es para menos. Jack Grealish no formará parte de la lista de 26 futbolistas convocados por Gareth Southgate para la próxima Eurocopa tras la decisión de 'cortarle' como uno de los sacrificados en la prelista de 33. Fueron siete los descartados, que junto al 'crack' del Manchester City se perderán la gran cita en Alemania: Harry Maguire (Manchester United), James Maddison (Tottenham), Jarrad Branthwaite (Everton), James Trafford (Burnley), Curtis Jones (Liverpool) y Jarrel Quansah (Liverpool).

La difícil responsabilidad del seleccionador en esta toma de decisión acabó dejando tocado y hundido a Grealish, un futbolista cuyo rendimiento esta temporada ha estado lejos de lo esperado, bajando en picado su participación con el Manchester City y así sus números: apenas suma 3 goles y 3 asistencias (la temporada anterior firmó 5 y 11). Fue titular ante el Real Madrid en los dos duelos clave por la Champions pero fue 'olvidado' por Pep en el tramo final de temporada, sumando tres partidos consecutivos con cero minutos en el casillero. Ahora le tocará perderse la Euro.

LAS EXPLICACIONES DE SU DESCARTE

Southgate, tras dar a conocer su decisión final y la de descartar a otros seis futbolistas, dio explicaciones que calmaron un poco el revuelo formado en el país. Lógico, por supuesto, siendo uno de los referentes en el pasado Mundial y Eurocopa. Según apuntan desde Inglaterra, el vestuario se sorprendió enormemente por su ausencia. “Tengo que tomar decisiones fuertes. Creo que te pones en la piel de un jugador. Entiendes que para estos jugadores este es un momento devastador. Puede suponer un cambio de carrera para quienes se van, así que le das al proceso de toma de decisiones toda la atención que merece y luego intentas llevarlo a cabo de la manera más humana posible. Debo decir que todos fueron muy respetuosos", afirmó el seleccionador.

Los futbolistas de Inglaterra, ante Bosnia / @AdamWharton10

Grealish, uno de los sacrificados, no conoció la noticia hasta después del entrenamiento de la última sesión, durante el pasado jueves, en una situación límite a la espera de conocer el estado de forma del delantero del Tottenham Anthony Gordon (que finalmente sí ha entrado en la lista). "No es nada fácil. Otros jugadores tuvieron una temporada más fuerte, particularmente en los últimos seis meses. Intenté comunicárselo lo antes posible, pero no pude hacerlo con Jack hasta esta mañana porque podría haber alguien más que no hubiera entrado", explicó Southgate.

Declan Rice, futbolista del Arsenal y gran amigo de Jack en el vestuario, salió en su defensa tras conocerse la noticia. "Es un golpe duro. Un palo anímico, otro más para Jack, un futbolista que lo ha pasado mal esta temporada", confesó. Sobre los descartados, incluyendo así a los otros seis que se quedan fuera, afirmó que "están destrozados porque los han dejado fuera del equipo". Especialmente para Grealish, un futbolista acostumbrado a estar siempre entre los mejores, va a ser difícil salir de este bache.

OTROS PILARES DESCARTADOS

Por muy sorprendente que parezca la ausencia de Grealish, no deja de ser una decisión provocada por el 'overbooking' de talento de esta selección inglesa. Tanto Eze, Gordon, Bowen y Palmer están por delante del '10' del City. El mismo 'atasco' ha dejado fuera a un talento como el de James Maddison, que ha gozado de una gran temporada en el Tottenham pero también se ha quedado fuera de la lista de centrocampistas que completan Alexander-Arnold (abandonando definitivamente el lateral), Gallagher, Mainoo, Rice y Wharton, una de las sorpresas. Harry Maguire, otro de los 'capitanes' del vestuario y cuyo rendimiento había ido en picado tampoco estará en la Eurocopa. Ni hablar de antiguos líderes como Marcus Rashford, Kalvin Phillips, Raheem Sterling o Jordan Henderson, que ni siquiera entraron en la prelista. Southgate al fin lo ha asumido: es hora de dar paso a una nueva generación destinada a brillar en lo más alto.