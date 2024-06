Messi: "Por resultados, el Madrid es el mejor equipo del mundo"

Leo Messi ha concedido una entrevista al portal 'infobae' donde ha contestado, entre otras cuestiones, cuál le parece el mejor equipo del mundo en la actualidad. "¿Cuál es hoy el mejor equipo del mundo para vos? ¿Hay uno?", le preguntaron. A lo que ha respondió:

"El mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions, en los últimos años viene... en la última creo que ganó el City, pero el anterior fueron ellos también", empezó diciendo.

"Si hablás por resultados, es el Madrid, si hablás por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor, por resultado, el Madrid".

En una charla de alrededor de 50 minutos, Leo también ha admitido que durante su etapa en el Barça visitó un psicólogo para lidiar con la presión de un club con tanta exposición como el Barcelona.

“Fui en una época, cuando estaba en Barcelona, hace mucho. Era muy reacio a todo eso. Soy una persona que se guarda todo adentro. Pero la verdad es que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho y me ayudó muchísimo”. ¿A quién le contás tus quilombos?, le repregunta el periodista. “Antonella, amigos, familia”, contesta.

El argentino también se refirió a la relación con sus hijos, que también están haciendo sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Messi parece cómodo con un perfil bajo con ellos.

"A Thiago no le puedo hablar, no le puedo decir nada, porque reacciona de una manera y a Mateo todo lo contrario. Está continuamente mirando y buscando la aceptación de la grada para ver lo que está haciendo. Pero no soy de hablarle nada. Después sí que hablábamos. Thiago está más grande, entiende mucho más del juego, de los movimientos, de lo que hace con pelota, sin pelota y comentamos siempre. A Mateo, sí que por ahí lo jodo más porque lo asimila de otra manera".