Mario Hezonja cierra un nuevo contrato millonario

El culebrón sobre el próximo destino de Mario Hezonja parece que ha llegado a su fin. Y es que según ha podido saber SPORT, el jugador croata y el Real Madrid han llegado a un acuerdo de para que el alero continúe de blanco las dos próximas temporadas.

Un acuerdo de renovación que se ha venido madurando en los últimos días y que le reportará a la estrella croata unos 2,5 millones de euros por temporada, una cifra que lo situa entre los jugadores mejor pagados de Europa.

La negociación con Hezonja empezó meses atrás aunque las primeras ofertas que recibió el jugador del Madrid no le dejaron nada satisfecho y su representante lo ofreció a equipos importantes y donde tuvo pasado, como el Panathinaikos y el Barça.

Estrategia negociadora

El conjunto azulgrana llegó incluso a negociar las condiciones de un futuro acuerdo, ya que Juan Carlos Navarro veía con buenos ojos su vuelta al club, aunque ahora se han dado cuenta que se trataba de una estrategia de Hezonja para hacer subir la oferta del Madrid, que finalmente ha sucedido después que Florentino Pérez diera el ‘Ok’.

Hezonja seguirá dos años más como rival directo del Barça con la camiseta del Madrid / EFE

No hace muchos días, en la previa de la Final Four de la Euroliga, el propio Hezonja reconocía los contactos con el club blanco e incluso dejó ir que “Florentino Pérez, cada vez que me ve, me amenaza con que tengo que quedarme aquí”, dijo.

Un Mario Hezonja que ha mantenido en vilo a sus pretendientes pero que finalmente se ha decantado por seguir en Madrid pese algunos desencuentros con el técnico, Chus Mateo, que aprecia el compromiso y el deseo de ganar del croata.

Una oportunidad que se le escapa al Barça que pensó que el regreso de Mario Hezonja era posible pero que finalmente seguirá siendo enemigo de los blaugrana las dos próximas campañas y con un contrato de lujo.