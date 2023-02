Con Vinicius, el Real Madrid ya no sueña con Mbappé

El madridismo sufrió un desengaño demasiado grande con el francés el verano pasado que rompió el idilio que tenía con él La explosión de Vinicius tiene enamorado a su afición, a la que le importa poco que fichen o no al francés, aunque le abre la puerta

En estos días se vuelve a hablar de la posibilidad de que Mbappé abandone el PSG en 2024, unas informaciones que los seguidores madridistas reciben con indiferencia después de esperarle seis años y de sufrir un doble desengaño. Ahora se ha enamorado de otro jugador, Vinicius, al que Florentino Pérez está a punto de blindar hasta 2027 duplicándole el salario, de tres a ocho millones (ya los cobra), y con una cláusula de mil millones de euros anticlubes-estado. Y es que el PSG ha llamado un par de veces a la puerta del Real Madrid y también ha sondeado al jugador, y ambos le dieron calabazas.

ATAQUE BRASILEÑO

Vinicius es en estos momentos el ídolo al que veneran los madridistas. “Creo que hoy es el jugador más determinante del fútbol mundial. No hay un jugador con esta continuidad”, decía Ancelotti tras el triunfo ante el Liverpool. Pero la explosión del brasileño viene acompañada de otras opiniones de especialistas, que cuando son preguntados dónde pondrían a Mbappé en caso de que el Real Madrid lo fichase, ninguno quitaría a Vinicius de la banda izquierda y sería el francés el que tendría que buscar otro perfil en ataque como está haciendo Rodrygo.

Con Vinicius el madridista ha dejado de soñar con Mbappé. Han dejado de contar los días para que acabe contrato con los equipos en los ha estado cuando el Madrid fue a por él. A esto añaden que Rodrygo empieza también a embelesar con su fútbol de seda, y a los dos brasileños se sumará en 2024 Endrick, otro jugador llamado a romperla. El Real Madrid ha proyectado un ataque de brasileños para ese futuro que asoma a la vuelta de la esquina y que será un hecho el día que se vaya Benzema. El francés dejará un recuerdo superior al de Cristiano Ronaldo, su compañero de ataque durante nueve años, para dejar paso a una nueva generación que ya celebra la grada del Bernabéu.

SE HA PERDIDO DOS CHAMPIONS

Con todo, el madridismo no cierra la puerta a Mbappé, que sabe del desencanto cuando les dejó tirados en 2017 al irse al Mónaco alegando que era muy joven: “Preferí el PSG al Madrid porque sentí que iba a jugar más”. El año pasado repitió rechazo y esgrimió otro argumento diferente ante su afición: “Estoy muy contento de continuar aquí, en París que es mi casa. Quiero quedarme porque quiero seguir ganando muchos trofeos para vosotros”. Mbappé metió en un cajón “el sueño de jugar en el Real Madrid”, y privarse de ganar dos Champions de blanco entre otros muchos títulos.

Ahora fichar por los blancos va a depender solo de que él se ofrezca y de que asuma que tendrá que ser uno más en ese vestuario. Que se acabaron los caprichos, mirar a nadie por encima del hombro, creerse mejor que los demás y sugerir fichajes, despidos o imponer directores técnicos. El Real Madrid está por encima de cualquier jugador y el francés tendrá que resetear ese ego que se le sale del cerebro como lo tuvo que hacer Cristiano Ronaldo, con todo lo que conlleva el portugués, si quiere jugar en el Real Madrid. El club como su afición ya no le esperan, ya no sueña con su fútbol, tiene el de Vinicius y a Rodrygo y esperan a Endrick, aunque no le negarán la llegada.