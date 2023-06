Vinicius el 7 y Rodrygo el 11 heredan dorsales míticos

Fran García llevará el número 20 de Vinicius, que llevó desde que llegó al equipo, mientras que Rodrygo llevará el 11 de Asensio, que llevaba Bale Bellingham podría heredar el 22, el que llevó en el Borussia y lleva con su selección, y que Rudiger está dispuesto a cederle, mientras que Brahim todavía no tiene

El Real Madrid está en plena renovación de la plantilla y una de las consecuencias es el baile de dorsales. Con las salidas de Benzema, Asensio, Hazard y Mariano quedaron libres los dorsales 9, 11, 7 y 24 respectivamente. Dos de ellos ya están adjudicados, el 7 será para Vinicius que hereda un número mítico que llevaron desde Cristiano Ronaldo hasta Amancio, y Rodrygo el 11, que llevaba Asensio y que heredó de Bale cuando se fue cedido al Tottenham. Mientras que Fran García, presentado ayer, llevará el 20 de Vinicius

Quedan cinco dorsales por adjudicar para los refuerzos que están por llegar. Bellingham podría llevar el 22 que ha lucido Rudiger esta temporada. El alemán está dispuesto a cedérselo sabedor de que es el que ha llevado en el Borussia y lleva con su selección. Existe una buena historia detrás de ese número 22 que descubre Mike Dodds, su entrenador cuando era niño: "Me dijo que quería ser un 10 y yo le contesté que podía ser un 22. Me preguntó que a qué me refería y le dije: 'Puedes ser un 4, un 8, o un 10, alguien que lo haga todo’". Los tres suman 22 y eso marcó al jugador.

SIN DORSALES

Salvo Vinicius y Rodrygo, y posiblemente Rudiger, los demás jugadores mantendrán los dorsales que han llevado esta temporada, aunque podrían cambiarlos y coger los que estén libres o puedan estarlo. Vallejo, que lleva el 5 mítico de Zidane; Odriozola, el 16; Lunin, el 13 e incluso Modric, que lleva el 10 pero que su continuidad no está asegurada ante esa oferta tentadora que tiene del fútbol de Arabia Saudí, serían sensibles a ser heredados por los jugadores que seguirán en la plantilla o los que llegue nuevos.

El regreso de Brahim está confirmado tras sus dos años cedido en el Milán. De momento no tiene un dorsal adjudicado, pero podría llevar el 21 que Rodrygo heredó de él mismo. Y es que el andaluz llevó ese dorsal en su primera temporada completa en el equipo blanco, la 19-20. A la espera de que se confirmen la llegada de Joselu, que podría llevar el 9, aunque ese dorsal lo reservarían por si fichan un nueve de primera línea, y David Soria, que heredaría el 13 de Lunin si se va o el 25. De momento, siguen libres cinco dorsales.

Los dorsales 23/24

1. Courtois

2. Carvajal

3. Militao

4. Alaba

5. Vallejo

6. Nacho

7. Vinicius

8. Kroos

9.

10. Modric

11. Rodrygo

12. Camavinga

13. Lunin

14.

15. Valverde

16. Odriozola

17. Lucas

18. Tchouaméni

19. Ceballos

20. Fran García

21.

22. Rüdiger

23. Mendy

24.

25.

Pendientes de dorsal:

Brahim

Bellingham

Joselu

David Soria