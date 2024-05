Del Nido desmiente a Navas: "Espero que reflexione, le ofrezco un contrato vitalicio"

Guerra abierta en el Sevilla FC después del anuncio de la salida de Jesús Navas del equipo. La leyenda sevillista cargó con dureza contra la directiva en su comunicado de despedida después de reconocer que no había recibido ninguna llamada ofreciendo su renovación, una versión que José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, ha desmentido esta mañana.

El presidente sevillista ha comparecido en rueda de prensa para explicar su versión: "A raíz de la información que ha surgido en los dos últimos días entorno a la figura de Jesús Navas, me veo en la obligación de poner en manifiesto la postura del club con respecto al jugador. No se me ocurriría confrontarme con la mayor leyenda del Sevilla FC. Lo respeto como persona, lo admiro. Sin embargo, tampoco puedo permitir que se diga que Jesús Navas no sigue en el Sevilla porque el club no quiere que siga. O ha sido un malentendido, asumiría yo esa responsablidad ya que para él está siendo muy difícil".

José María del Nido explica el orden cronológico de los hechos: "El jueves después del partido con el Cádiz, recibo una llamada de la agencia de representación de Jesús Navas. Pensaba que me llamaba para hablar de la renovación de Jesús Navas. Cuando descuelgo el teléfono, me dice que me quiere trasladar la decisión irrevoacble de Jesús de abandonar el Sevilla. Me dicen que su decisión estaba tomada, que se lo iba a comunicar a sus compañeros esa misma tarde".

Su versión de los hechos

Ese mismo día, Navas comunica su decisión a sus compañeros: "El director deportivo recibe una llamada unos minutos después diciendo que Jesús Navas quiere que vayamos al gimnasio porque le gustaría que estuviésemos presentes cuando comunicase su decisión de marcharse del Sevilla. Jesús comunica a la plantilla que ha tomado la decisión desde hace tres o cuatro meses, que es irreversible, que la ha tomado porque lleva dos años sufriendo como sevillista por la situación del equipo", explica desminiento la versión de Navas, que afirmaba que no tenía la decisión tomada desde hacía tiempo.

Del Nido reconoce que tuvo sentimientos encontrados cuando recibió la noticia: "Cuando recibo el comunicado, tuve dos sentimientos: uno de tristeza, otro de alegría. De tristeza porque hay cosas que no comparto, de alegría porque dice que no tiene firmado nada con otro club. Tuvimos una reunión con los capitanes en noviembre, les dije que quería consolidar mi proyecto entorno a cinco personas: Sergio Ramos, Jesús Navas, Rakitic, Fernando Reges y Ocampos. Les ofrecí seguir en el Sevilla el tiempo que quisieran. Si Navas no entendió mi palabra, asumo el malentendido", explica.

El presidente ha acabado de encender todo con una última oferta que ha sorprendido a todos: "Entendí que el compromiso de abordar las renovaciones era cuando acabase la temporada. Jesús Navas es una pieza parte del proyecto, si yo me siento con Jesús Navas un minuto reconducimos esta situación. Desde aquí, le ofrezco un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera. Cuando quiera colgar las botas, que trabaje en el Sevilla de lo que quiera hasta su último día de vida. Si mantiene su decisión de marchar del club, la respetaré. Solamente deseo que Jesús esté en el Sevilla el tiempo que quiera. El Sevilla le da a Navas lo que él quiera. Espero que reflexione, recapacite, que admita mis disculpas si no ha entendido mi comunicación", se excusa Del Nido.

La pelota está ahora en el tejado de Jesús Navas, que deberá recoger la oferta de última hora que le ha ofrecido el presidente del Sevilla. El presidente se muestra convencido de poder convencer a la leyenda del club, una situación que calmaría las aguas revueltas de un equipo que se ha abonado a la frustración hacia a su junta directiva.