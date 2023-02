Un Real Madrid vulgar en la Liga se agarra a la Copa del Rey

Ha sido incapaz de enlazar cuatro victorias seguidas desde finales de octubre, tras un arranque de campeonato demoledor El empate ante el At. Madrid confirma su inconsistencia, y le obliga a afrontar a tope la semifinal copera con el Barça

El empate del Real Madrid en el derbi confirma los problemas de regularidad de los blancos en la Liga, donde les falta consistencia desde finales de octubre. Tras un comienzo de campeonato demoledor, en los que ganó diez de los primeros once partidos y concedió un empate (sumó 31 puntos de 33, el 90,90%), no ha sido capaz de enlazar cuatro victorias consecutivas en los últimos doce encuentros, de los que perdió y empató tres, con seis victorias (ha sumado 21 puntos de 36, el 57,33%), lo que ha permitido que el Barcelona se escape en la clasificación con la solidez y la regularidad que a ellos les falta

Los de Ancelotti volvieron a dar una imagen vulgar ante el At. Madrid, salvando un punto in extremis ante un rival que con un jugador menos se adelantó en el marcador. Ancelotti achaca esas lagunas a la carga de partidos de un calendario que no les da respiro en el que han jugado “17 partidos en 50 días”, uno cada 2,9. El italiano afirma que no es una cuestión física sino mental, peaje que les pasó facturas ante los rojiblancos después del desgaste hecho cuatro días antes en la Champions ante el Liverpool. Dos partidos y dos imágenes diferentes: en el Etihad fue un equipo despierto, fresco, valiente, veloz y certero y en el derbi fue conformista, lento, previsible, espeso y falto de precisión.

COPA SALVADORA

Un nuevo frenazo en la Liga que le complica renovar el título. Ancelotti adopta una postura positiva sabiendo de las exigencias del club en el que está. Asegura que no han dicho todavía “adiós a la Liga”, decir lo contrario sería quedar en evidencia con 15 jornadas por jugarse. Ahora el objetivo es ganar la Copa para olvidar la Liga: “Es lo más importante porque el partido es el jueves. Estamos muy cerca de ganarla”. Pero para levantar el trofeo tendrá que eliminar al Barcelona, que les dejó sin la Supercopa de España en un partido en el que les pasaron por encima en otra tarde aciaga de los blancos.

La final en Riad confirmó la irregularidad mental de los madridistas esta temporada, en la que son capaces de ganar bien a los azulgrana, 3-1 en la Liga, o de ser una caricatura contra el mismo rival, 1-3 en la Supercopa. La Copa volverá a poner a prueba a los blancos, que esperan a un Barça crecido y confiado tras esa contundente victoria que les dio el primer título doméstico de la temporada y por la superioridad que está demostrando en la Liga. Ven en la eliminatoria copera una oportunidad de recuperar la estima ante su máximo rival nacional y más tras la pobres sensaciones que dejaron en el derbi, donde volvieron a dar la de arena.