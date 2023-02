Un Madrid terrenal deja en bandeja LaLiga al Barça

El Atlético logró un empate en el Bernabéu a pesar de quedarse con diez muchos minutos Giménez adelantó a los de Simeone y el joven Álvaro Rodríguez logró el empate en la recta final

A la versión de Champions, le siguió una más terrenal en LaLiga. El Madrid sigue construyendo su historia desde la autoridad en Europa, pero en España se aleja del Barça. No encuentra la regularidad ni siquiera la mística de sus mejores noches europeas. Tampoco ante el Atlético, que logró llevarse un empate del Bernabéu, a pesar de jugar con diez 30 minutos de la segunda parte.

FICHA TÉCNICA LaLiga RM 1 ________________ 1 AT ALINEACIONES Real Madrid Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho (Álvaro Rodríguez, 76'); Valverde, Kroos (Camavinga, 63'), Ceballos (Modric, 63'); Asensio (Tchouameni, 63'), Benzema y Vinicius. Atlético Madrid Oblak; Nahuel Molina, Savic, Mario Hermoso, Reinildo (Giménez, 22'); Llorente (Lemar, 56'), Pablo Barrios (Correa, 46), Koke (Witsel, 76'), Saúl (Morata75'); Griezmann y Carrasco. Goles 0-1 (78') Giménez. 1-1 (85') Álvaro Rodríguez. Árbitro Gil Manzano (Comité extremeño). TA: Militao (6'), Koke (21'), Marcos Llorente (35'), Nacho (57'), Nahuel Molina (70'), Modric (90'). TR: Correa (64') por un codazo. Incidencias Partido correspondiente a la jornada 23 disputado en el Santiago Bernabéu.

El gran protagonista del partido no entraba en las previsiones. Álvaro Rodríguez, la última perla de La Fábrica, salió en la foto de los dos goles. En el primero no marcó bien a Giménez, pero logró el empate in extremis levantándose por encima de todos con un cabezazo.

El Madrid de LaLiga

El conjunto de Ancelotti tuvo más la pelota pero no logró activar a sus mayores talentos hasta la segunda mitad. Jugaron Vinicius y Benzema, pero no terminaron de encontrar su ritmo en la primera parte. El brasileño asumió gran parte del juego ofensivo, pero el Atlético logró reducir su influencia. El Madrid rondó el gol en los primeros 45 minutos, pero no concretó sus ocasiones. Benzema avisó a Oblak tras una gran incursión de Militao. El brasileño, con un centro lateral, puso el balón al pie del francés, que no apuntó bien. También Asensio puso en aprietos al Atlético con un disparo marca de la casa: de esos que se envenenan pero respondió bien el meta esloveno.

El Atlético dejó claro desde el principio su plan de partido. Simeone apostó por solo dos delanteros –Griezmann y Carrasco- y acumuló muchos jugadores en el centro del campo. Ninguno de los dos fue una gran amenaza para el Madrid en la primera mitad. El francés trató de hacer daño entre líneas pero apenas encontró líneas de pase. Carrasco sí tensó al Madrid, pero solo a balón parado con un disparo que se enredó. La peor noticia para el conjunto de Simeone fue la lesión en la rodilla de Reinildo, que dejó su sitio a Giménez. Antes Valverde tocó el balón en el área con la mano, en una acción involuntaria, que el colegiado no consideró pena máxima.

Reinildo se lesionó la rodilla ante el Real Madrid | LALIGA

Se activa Vinicius, expulsión de Correa

La segunda mitad arrancó con una ocasión de Saúl, que golpeó mal el balón. Un fallo premonitorio, porque tras esta acción el conjunto rojiblanco se fue del partido. Un giró que lideró Vinicius. El brasileño puso una marcha más y pidió más fiebre a las gradas. A cada jugada, a cada carrera, alentó a los suyos. De nuevo su versión más explosiva.

Desde hace meses se ha convertido en uno de los jugadores más decisivos de Europa. Pero más allá de su talento sorprende su dureza. El brasileño insiste en cada jugada: lo intenta una y otra vez en cada partido y nunca se lesiona. El Madrid encontró en sus incursiones el mejor argumento ofensivo. Benzema a punto estuvo de aprovechar una asistencia suya, pero el francés tuvo todo el partido la mirada desviada.

Enfrente un Atlético, a priori más ofensivo en la segunda mitad con la entrada de futbolistas como Correa y Lemar. Solo Griezmann logró acercarse con peligro a la portería de Courtois. Carrasco lideró un contragolpe, cedió al francés, que disparó en la frontal con un balón raso.

Apenas unos minutos más tarde llegó una de las jugadas claves del partido: el Atlético que se quedó con 10 por la expulsión de Correa. El argentino soltó el brazo ante Rudiger y Gil Manzano no se lo pensó: roja directa. Una decisión que penalizaba al Atlético pero no cambiaba su planteamiento.

Ángel Correa fue expulsado por una acción sobre Rudiger | LALIGA

El momento Álvaro Rodríguez

El conjunto de Simeone siguió replegado esperando alguna jugada aislada. Un pequeño chispazo. Lo encontró, claro, a balón parado. Cuando parecía que el Atlético daba por bueno el empate. Centró Griezmann y remató Giménez de cabeza por encima de Álvaro Rodríguez, el joven canterano, el más joven del conjunto blanco.

El canterano pasó del infierno al cielo en cuestión de segundos: de salir en la foto del gol de Giménez a celebrar con el Bernabéu el gol del empate. El jovencísimo delantero se elevó por encima de todos sin oposición. Un gol que dio vida a los suyos, que no concretaron la remontada.

Álvaro Rodríguez dio el gol del empate al Real Madrid | LALIGA

Un empate que deja al Barça en una situación privilegiada: si gana al Almería dejará al Madrid a 10 puntos.