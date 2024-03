Malas noticias para Gil Manzano, la decisión del CTA tras el Valencia - Madrid

Gil Manzano, el colegiado que arbitró el pasado fin de semana el encuentro entre Valencia y el Real Madrid, no ha sido designado para ningún partido esta jornada. Después de la última acción polémica donde el extremeño señalo el final del partido justo cuando Brahim centró un balón que terminó rematando Jude Bellingham a gol, el CTA ha decido que el árbitro no esté presente en ningún encuentro de la fecha 28 en Primera División, ni en el terreno de juego ni en el VAR.

La decisión llega después de que desde el Real Madrid se criticase mucho la jugada, que además terminó con la expulsión de Jude Bellingham por protestar la acción de manera agresiva. El inglés se dirigió al colegiado recriminándole en inglés: "it's a fucking goal". Finalmente, el comité de competición le adjudicó dos partidos de sanción que tendrá que cumplir contra el Celta de Vigo y Osasuna.

En las siguientes jornadas podremos ver si la decisión del CTA es puramente por descanso como indican algunos periodistas cercanos al comité o si en su defecto, Gil Manzano estará unas jornadas en 'la nevera'.

Iglesias Villanueva para el Barça - Mallorca

El encuentro entre Barça y Mallorca del próximo viernes a las 21.00 horas será arbitrado por Javier Iglesias Villanueva. El colegiado del comité gallego pitará por primera vez al conjunto azulgrana esta temporada. El curso pasado Iglesias Villanueva dirigió dos victorias del Barça en casa ante Getafe y Osasuna. En el VAR estará el madrileño Valentín Pizarro Gómez.

Por su parte, el Real Madrid - Celta de Vigo será dirigido por el andaluz Mario Melero López. Será la segunda vez que arbitra a los blancos esta temporada tras la victoria en el último segundo ante el Getafe en la jornada cuatro de Liga. En el VAR estará Prieto Iglesias.

Designaciones arbitrales jornada 28 de LaLiga: