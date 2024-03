Tremenda 'rajada' del mito madridista Mijatovic contra Vinicius

Los malos modos de Vinicius Junior sobre un terreno de juego, esta vez en el Santiago Bernabéu en el duelo de octavos de la Champions del Real Madrid contra el Leipzig (1-1), no pasaron desapercibidos para nadie. Ni tan siquiera para madridistas del pedigrí de Pedja Mijatovic, mito de la afición merengue y que puso en su sitio al internacional brasileño tras acción contra Orban.

“No tiene ninguna explicación", sentenció un sorprendido Mijatovic en los micrófonos de 'El Carrusel' de la Cadena Ser. "Que a estas alturas de competición, defendiendo esta camiseta, (tenga) este tipo de comportamiento no lo entiendo, no lo entiende nadie. Yo no sé… Justo empiezas a pensar que este chico ya se ha tranquilizado y comete una cosa así y me sorprende a mí y a toda la humanidad. Y luego, tengo que decir otra cosa: imagina que en el partido de ida, el gol que le anulan al Leipzig se lo anulan al Real Madrid... Todos diríamos que si la UEFA, que no sé qué… Y si no expulsa a un jugador así como Vinicius (siendo del equipo rival), diríamos: ‘bueno, todos son anti madridistas’. Hay que ser objetivo de verdad y esta jugada de Vinicius se produce porque se siente realmente impotente en la primera parte sin hacer nada, es frustración y debe controlarla porque puede dejar al equipo con diez jugadores y pierdes la eliminatoria”.

Agarrón por el cuello de Vinicius a Orban

Telefónica

La acción que criticó Mijatovic, cuando se disputaba el segundo tiempo, arrancó desde la parte del terreno de juego del Leipzig, desde las botas de Orban. Vinicius le hizo falta y acabó agrediéndole, sin ser expulsado. El brasileño entró por detrás al central del conjunto alemán, sin opción de poder disputar por el balón. El '4' del Leipzig cayó al suelo por la dura entrada del delantero del Real Madrid y después, al levantarse, el brasileño se encaró con él. Tras intercambiar comentarios, Vinicius le agarró por el cuello y lo volvió a tirar al suelo ante la estupefacción de los jugadores del Leipzig y del banquillo, técnico incluido. Agresión de manual que se quedó en tarjeta amarilla.