El Real Madrid no da la talla y fracasa en la Liga

La planificación de la plantilla no le llega a Ancelotti para afrontar una temporada con seis competiciones, y lo paga en el torneo de la regularidad El At. Madrid está a dos puntos para arrebatarle el subcampeonato, consolación que tampoco están sabiendo defender por sus propias limitaciones

El Real Madrid no ha sido capaz de defender el título de Liga que conquistó la temporada pasada. La irregularidad está siendo la nota uniforme del equipo blanco en una competición en la que no ha conseguido dar la talla en los 31 partidos disputados en comparación con un Barcelona. Los de Xavi se han mantenido firmes en los momentos claves, para escaparse en la clasificación sin demasiados apuros y vivir ahora cómodamente de las rentas para llevarse el título. A los de Ancelotti sólo les queda luchar por un subcampeonato que también peligra. Ya siente el aliento del At. Madrid que se ha colocado a dos puntos de distancia.

La planificación de la plantilla no le llega a Ancelotti para afrontar una temporada con seis competiciones. Ganó dos, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, torneos cortos ante rivales sobre el papel inferiores; y ha perdido otras dos, la Supercopa de España y la Liga y ambas ante su máximo rival nacional, el Barcelona. Y le quedan dos para salvar la temporada, la Copa de España y la Champions. En la primera jugará la final ante Osasuna, y en la segunda se juega llegar a la final ante el temible City de Guardiola.

UN GRAN ARRANQUE

Los blancos hicieron un arranque de Liga espectacular, sumando 32 de los primeros 36 puntos en juego que les mantuvo al frente de la clasificación en ocho de las primeras 12 jornadas. Logró despegarse de todos menos del Barça, que mantuvo el pulso a los blancos para darles caza en la jornada 13 y no abandonar el liderato favorecido por los constantes fallos de un rival que ya no fue capaz de ganar más de dos partidos consecutivos. La tremenda irregularidad de los madridistas fue su peor aliada para ir alejándose jornada a jornada de los blaugranas.

El golpe definitivo llegó en la jornada 26, en la que visitaban el Nou Camp con la posibilidad de reducir los nueve puntos que había de distancia en la tabla. Los de Xavi asestaron el golpe final a la competición ganando 2-1 y situándose a 12 puntos, diferencia que están manteniendo pese a los últimos pinchazos, pero favorecidos por un perseguidor errático. Los de Ancelotti se han centrado en la Champions y su consolación es haber eliminado al Barça en las semifinales de la Copa tras perder la Supercopa y la Liga.

EL ATLÉTICO AMENAZA EL SUBAMPEONATO

Pero su mala trayectoria en la Liga se confirma al dejar escapar una diferencia de 10 y 11 puntos que llegó a tener sobre el At. Madrid hasta la jornada 22. Desde entonces los de Ancelotti se han ido dejando punto a punto para ver como los de Simeone si han ido acercando hasta situarse a dos de distancia. El equipo blanco se ha dejado 21 de los últimos 48 puntos disputados y cuyo colofón, de momento, lo puso con esa goleada recibida en Montilivi que define su errática trayectoria en la Liga esta temporada.