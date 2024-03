Real Madrid TV se mofa del expediente con otro vídeo

El expediente que abrió la RFEF al Real Madrid por los vídeos de los árbitros que ha ido emitiendo esta temporada en su canal de televisión no ha tenido un efecto disuasorio.

Es más, su reacción ha sido todo lo contrario, emitir un nuevo vídeo con los errores del próximo colegiado en pitar al equipo blanco: Mario Melero López, que arbitrará el domingo el Madrid-Celta. Como viene siendo habitual, RMTV hace un repaso de lo que considera decisiones que han perjudicado al conjunto blanco.

En este sentido, subraya que “hace dos jornadas, ante el Rayo, estando en el VAR no pitó un penalti sobre Cavaminga, no avisó al árbitro de campo. El empujón es clarísimo. Literalmente lo lanza". Y recuerda: "En el Real Madrid-Getafe de esta temporada en el Bernabéu no expulsó a Soria después de tocar el balón con la mano fuera del área. No hay dudas, pero no lo expulsó".

El vídeo continúa señalando algunas decisiones que, desde Real Madrid TV, consideran que perjudicaron al club blanco. "El año pasado, ante el Girona, pitó un penalti tras una mano involuntaria de Asensio y anuló un gol a Rodrygo por falta al portero, no hubo ninguna falta. El partido terminó en empate".

Una dinámica que ha hecho que varios clubes se hayan quejado de estas prácticas de la televisión del Real Madrid. El Sevilla presentó una denuncia al comité de disciplina por esas artimañas intentando influir sobre el colectivo arbitral. Y el propio club hispalense emitió un comunicado informando sobre la respuesta.