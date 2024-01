La reacción del banquillo del Almería al gol con la mano de Vinicius

En Almería todavía reina la incredulidad tras el escándalo arbitral que se produjo el domingo en el Santiago Bernabéu. Hernández Maeso y Hernández Hernández dieron validez a un gol de Vinicius que anotó con la mano, anularon un gol del Almería por una falta previa inexistente y dieron un penalti por mano obviando una infracción anterior.

DAZN ha publicado la reacción del banquillo del Almería cuando Hernández Maeso se dirige a la pantalla para revisar el tanto de Vinicius. Hernández Hernández desde el VAR obvió algunas tomas que evidenciaban el claro remate del brasileño con el brazo, para acabar dando luz verde al tanto blanco.

"¡Pero si no tiene que ver nada! Es una jugada que o es mano o no es mano. No tiene nada que ver. Pero que no lo tiene que ver. No es interpretación, o es mano o no es mano. No me jodas", le decía Gonzalo Melero al árbitro asistente.

"Hace el gesto con la mano y todo. ¡Es mano, joder! ¡Es mano clarísima! Le da con la mano. ¡Con el gesto y todo! ¡Es mano!", reclamaba Asier Garitano, técnico del Almería mientras Hernández Maeso revisaba la acción. Algunos desde atrás, reclamaban que, incluso, era falta de Vinicius. Una vez el colegiado dio validez al tanto, el entrenador sonrió de forma irónica y se llevó las manos a la cabeza en señal de incredulidad.

Como decíamos, en el club andaluz, un día después del encuentro, todavía sigue trayendo cola el arbitraje. En un mensaje en la red social 'X', el perfil oficial de los colistas de LaLiga hicieron un símil entre el partido y la serie 'Berlín', una precuela de 'La Casa de Papel', en una clara referencia a un atraco.