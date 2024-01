"Las imágenes del gol de Vinicius eran tomas malas"

Jaume Roures, fundador de Mediapro, empresa con la que la RFEF tiene contrato para el VAR, opinó en Carrusel Canalla de la Cadena SER sobre las imágenes de la polémica arbitral en el Real Madrid - Almería.

Tanto el colegiado Hernández Maeso como Hernández Hernández desde el VAR fueron protagonistas del encuentro que acabó con remontada 'in extremis' de los blancos tras tres decisiones determinantes que fueron revisadas desde el VAR y en las que el árbitro de campo cambió de opinión.

Un penalti de Kaiky por mano -con posible falta previa de Rüdiger y Joselu-, un gol anulado a Arribas por falta previa de Lopy -un manotazo a Bellingham- y un gol que fue anulado a Vinicius por mano pero que, tras revisarlo en la pantalla, lo acabó dando por válido.

Las imágenes y los audios que Hernández Maeso vio -unos documentos que fueron publicados varias horas después del partido- levantaron aún más la polémica.

CONTUNDENTE

Roures fue contundente con ello: "Lo que yo quiero subrayar es que las imágenes del gol de Vinicius, en las que se puede ver que le ha dado en el brazo y de esto no hay discusión, eran tomas malas. La repetición desde una toma frontal deja claro que lo ha metido con el brazo. No me meto con otras jugadas, porque a mí esta ya me parece la clave, las otras ya pueden ser más discutibles, como la falta sobre Bellingham, el brazo en alto...".

Y explicó también cómo funciona el envío de imágenes para las revisiones de las jugadas por el VAR: "Se mandan las imágenes de todas las cámaras. En un partido del Real Madrid debe haber unas veintialgo cámaras. Luego, el VAR, los operadores que se ven en la pantalla y los árbitros, deciden como las utilizan. Se mandan todas las señales en directo. No hay edición. Tal y como todas las cámaras van captando imágenes, esas imágenes llegan al VAR".