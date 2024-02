Rafa Marín, la solución barata para reforzar el eje de la defensa del Real Madrid

Rafa Marín tiene todas las papeletas para regresar al Real Madrid e incorporarse a la primera plantilla después de un año cedido en el Alavés. El canterano se ha asentado en el once titular del equipo vitoriano demostrando tener condiciones para el puesto, aunque no responda al perfil que necesita el equipo al ser diestro, aunque se defiende con la izquierda, y tener solo un central zurdo.

Siga o no Nacho, que termina contrato en junio y se lo está pensando (como en el Madrid no va a estar en ningún sitio), los otros tres centrales tienen contrato: Alaba y Rudiger hasta 2026 y Militao hasta 2028. Esa sería la excusa oficial de no fichar un central y conformarse con recuperar al canterano para completar el grupo en esa posición. Es la solución barata a la espera de presupuestar una partida para la temporada 2025-26 y cubrir la baja de Alaba o Rudiger, en caso de no continuar.

OTRAS NECESIDADES MÁS URGENTES

El club está centrado en reforzar los laterales antes que el eje de la defensa, además del fichaje de un galáctico ya sea Mbappé o Haaland para potenciar el ataque, la línea con menos efectivos del equipo. Alphonso Davies, del Bayern, y Yan Couto, de Girona, son los jugadores que figuran en lo alto de las listas para el lateral izquierdo y el derecho, respectivamente. Además de Nacho, 34 años, Lucas Vázquez, 32, también termina contrato y el club está dispuesto a ofrecerle otro año más.

El Real Madrid cedió a Rafa Marín al Alavés el pasado verano. El club vitoriano quería una opción de compra, pero los blancos se negaron al ver en el defensa de Guadajoz madera para jugar en el primer equipo. Siete meses después ha confirmado esas sensaciones para recuperarlo y reforzar el puesto de central en una temporada en la que las lesiones han castigado sin piedad a los blancos, con Militao y Alaba en la enfermería tras romperse ambos el cruzado de sus rodillas.