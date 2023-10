Un problema llamado Rodrygo

El brasileño tendrá muy difícil jugar si refuerzan el equipo con Mbappé a la cabeza, competencia que tiene perdida antes de empezar Se valora su calidad, su trabajo y sacrificio, pero se duda de su eficacia en ataque con un gol y una asistencia en los 10 partidos que ha jugado

La actualidad, en el fútbol, atropella a la memoria y Rodrygo es víctima de ello. El brasileño se ganó el puesto en dura competencia con Asensio en las dos últimas temporadas, empujando al balear a dejar el Real Madrid. Ahora es él el cuestionado por sus flojas estadísticas e irregulares actuaciones, el cabeza de turco para explicar las carencias ofensivas del equipo de Ancelotti. Un futbolista que ha multiplicado su cotización pasando de los 40 millones en 2021 a los 100 actuales.

Su juventud, 21 años, es el mejor aval de que tiene mucho por ofrecer, pero al Real Madrid puede presentársele un serio problema si el club se refuerza el próximo verano en ataque con Mbappé a la cabeza. Además, busca un goleador que cerraría aún más el paso al brasileño en sus aspiraciones de hacerse un hueco en el equipo titular. Ya se sabe que reniega de ser delantero centro, que no le gusta esa labor y si a Joselu le traen competencia en caso de quedarse, a Rodrygo le reduciría aún más sus opciones de jugar.

FLORENTINO FICHA, PERO TAMBIÉN VENDE ESTRELLAS

Florentino Pérez no es de los que dé puntada sin hilo. Cada temporada traspasa a uno de sus jugadores destacados si aparece un buen comprador. Ya lo hizo con Cristiano Ronaldo (100 millones más 17 en objetivo), Varane (50), Casemiro (72+13), Kovacic (45), y Llorente, Odegaard y Achraf (40) entre otros. No todo es comprar, también traspasa sobre todo si el jugador no está contento y pide al club ser vendido. La competencia en el equipo blanco es feroz en un equipo que se refuerza año a año y que no es de los que espere a nadie,

Rodrygo desea seguir en el Real Madrid, de hecho, el entorno del club asegura que próximamente renovará hasta 2028. Sin embargo, que nadie descarte que si llega una oferta millonaria por su traspaso pueda salir siempre y cuando encuentren sustitutos. El club valora su calidad, su trabajo y sacrificio, pero se duda de su eficacia en ataque con un gol y una asistencia en los 10 partidos que ha jugado este curso. Se olvidan de que fue uno de los revulsivos para ganar de manera inverosímil la ‘decimocuarta’ y que su perfil disciplinario es ejemplar en comparación con otros jugadores como Vinicius.

El jugador es consciente de su situación, pero no se rinde. Tiene calidad para aburrir y luchará por demostrar que tiene sitio en el equipo blanco. Ancelotti lo sabe y confía ciegamente en sus condiciones, en su lealtad al equipo y lo mantiene de titular. El italiano sabe lo que le ha dado en las dos temporadas que lleva, y espera que siga en esa línea en la actual, todo es cuestión de que el balón entre, que se reencuentre con el gol como el año pasado, en el que hizo 19 dianas, cuatro menos que Vinicius, y dio nueve asistencias.