El estilo de la Roja es ganar, el potencial está en el equipo

Lamine se marcha de Gvardiol en el partido entre España y Croacia. / Pablo Garcia/RFEF

El debut no ha podido ser mas prometedor. La Roja ha entrado con buen pie en la Eurocopa. De la Fuente ha parido una selección sin estrellas, un equipo con mas entusiasmo que clase, donde destaca el espíritu de sacrificio y la voluntad al tiempo que la entrega física es innegociable para presionar a los rivales. Ganar a Croacia con contundencia es una buena señal, pero no nos engañemos, no es garantía de nada ya que se consiguió frente a un equipo en clara decadencia con Modric desaparecido.

Es un grupo que tiene ilusión y confianza en llegar lejos. El potencial está en el equipo muy por encima de las individualidades. Hay un detalle revelador, el once titular tenía jugadores de ocho clubs distintos. Por primera vez en muchos años, Barça y Madrid no son protagonistas ya que solo aportaron cuatro jugadores, Lamine Yamal y Pedri por un lado y Carvajal y Nacho por el otro.

Con una gran diferencia, representan futuro y pasado, los dos barcelonistas suman 37 años y los dos blancos 66. Hay que reconocerle al seleccionador el mérito de haber ensamblado el equipo con mimbres tan diferentes, un collage complicado ya que tiene juventud, veteranía y una clase media aventajada. Todos son consciente de que no se pueden mirar en el espejo de la selección que ganó el Mundial de Sudafrica hace ya catorce años, pero el futbol ha cambiado mucho y ahora la técnica y la táctica estan perdiendo la batalla frente a la fuerza física y la entrega total.

Al seleccionador no le preocupa que le critiquen por su forma de juego. Sabe los jugadores que tiene y busca su mayor rendimiento. Le gusta el futbol vertical, tiene un buen potencial ofensivo con dos extremos talentosos y un delantero centro de toda la vida. De la Fuente se apunta a la frase de moda, el estilo es ganar y lo demás son historias. No hay que pedirle maravillas ni juego brillante. Busca eficacia y resultados ya que sabe que le van a juzgar únicamente por el marcador. No le preocupa el qué dirán sino lo que hemos hecho. Es un seleccionador de perfil bajo que no engaña a nadie, trata a los jugadores con cariño, es un tipo agradecido que ha llegado mas lejos de lo que nunca soñó.

Párrafo aparte merece Lamine Yamal, un chaval de 16 años que en su gran debut internacional sacó la mejor nota. Asistió el gol de Carvajal con su centro característico y tuvo dos incursiones por la banda de futuro crack. Rozó el gol con un remate cruzado y en ningun momento parecía un debutante. El diamante en bruto se va puliendo a un ritmo acelerado. No se encogió ante los duros croatas y puso en evidencia un talento que esta cerca de explotar. El seleccionador confió en él y Lamine no le decepcionó. Tiene la titularidad asegurada contra Italia.