Monumental rajada de Koeman contra el Barça

Ronald Koeman todavía no ha sanado la herida de salir del FC Barcelona. No hay entrevista en la que el exentrenador azulgrana no lance un dardo a la gestión durante su etapa en el banquillo culé. Ahora dirige a la selección holandesa, con el objetivo de coronarse como campeones del Viejo Continente en esta Eurocopa 2024.

En una entrevista concedida antes de que los Países Bajos debuten en este torneo frente a Polonia el domingo (15:00 horas), fue preguntado sobre si considera que se tuvo más paciencia con Xavi Hernández que con él al frente del Barça.

"Sí, ya lo he dicho. No recibí el mismo apoyo por parte del presidente que el que recibió Xavi. En ese momento me despidieron y creo que estábamos a nueve puntos del Madrid. Y ahora quedaron a diez. Para tener éxito tienes que tener el apoyo del presidente", respondió.

En esta misma línea, también añadió que entrenar al Barça ha sido lo más duro de su carrera. Considera que la afición barcelonista "me recuerdan y me recordarán como el hombre que marcó el gol de la primera Copa de Europa del club", pero otro dardo más: "Simplemente, es que no recibí el apoyo del presidente".

También se refirió a la temporada de Lewandowski, reconociendo que "todos los jugadores tienen momentos complicados, creo que todavía es un gran jugador, un líder del vestuario, según me dicen en Barcelona", pero también apuntó que "cuando no juegas bien te critican fácilmente, pero sigue siendo importante para el Barça y su selección".

Otro de los nombres propios de la entrevista fue Frenkie de Jong, quien ha tenido que renunciar a participar en la Eurocopa, al no recuperarse de su esguince. Koeman no cree que le afecten los rumores sobre su posible salida de la capital catalana.

"He hablado regularmente con él sobre muchas cosas y creo que es feliz en el Barcelona y no quiere salir. Las lesiones han afectado a su nivel en los últimos meses, eso desde luego, creo que no estaba al 100% para jugar contra PSG y Real Madrid en los últimos partidos de la temporada, pero necesita tiempo para estar a su máximo nivel", dijo, para sentenciar que él no le vendería.