Espanyol, ha llegado el momento de la verdad

Ha llegado el momento de la verdad. La temporada está en juego en apenas 180 minutos, que decidirán qué equipo será merecedor de acompañar tanto a Leganés como a Valladolid en su periplo de vuelta a Primera División. Oviedo o Espanyol, solamente puede quedar uno en una batalla sin cuartel que promete emociones fuertes.

El Carlos Tartiere será testigo de la primera guerra entre ambos equipos en la final del playoff de ascenso a Primera División este próximo domingo 16 de junio (18:30h). El Oviedo contará con el apoyo de su afición para sacar un resultado positivo para el partido de vuelta, donde el Espanyol podrá contar con el Stage Front para asegurar el gran objetivo de esta temporada.

Se encontrará un ambiente hostil como pocos el RCD Espanyol en el Carlos Tartiere, que se llenará para animar a un equipo que lucha por regresar a Primera División 23 años después. Oviedo tendrá un aspecto de gala consciente de que conseguir un buen resultado es capital para apurar las opciones del equipo en esta esperada final de los playoffs de ascenso.

Luis Carrión, técnico del los carbayones, no podrá contar con los lesionados Rodri Tarín, Mario Hernández ni David Costas. Santi Cazorla, por su parte, apura su recuperación con la mente puesta en el partido de vuelta para el llanerense, que se encuentra lesionado desde la penúltima jornada de Liga.

El Espanyol llega lanzado

El Espanyol, por su parte, llega a Oviedo con la moral por las nubes después de derrotar en las semifinales de los playoffs de ascenso al Sporting de Gijón. El equipo blanquiazul llega, seguramente, en el mejor momento de la temporada listo para afrontar sus dos últimas finales para conseguir el gran objetivo del club este año.

Manolo González no podrá contar ni con los lesionados Edu Expósito ni Pol Lozano. Más sensible será la ausencia del lateral Omar El Hilali, que se marchó expulsado en el último partido contra el Sporting de Gijón. Deberá buscar alternativas el técnico espanyolista, que se volverá a encomendar al goleador Martin Braithwaite para una eliminatoria donde el danés debe ser decisivo para los pericos.

Las últimas cinco visitas del Espanyol al feudo del Oviedo se han saldado con dos victorias para el anfitrión -la más reciente en esta temporada (2-0)-, un triunfo para el cuadro visitante más otros dos empates. Esta temporada, el Oviedo derrotó a los blanquiazules en la fase regular en el Tartiere (2-0), aunque perdió en el feudo periquito (2-1).