Oficial: El Barça recibe varios millones por la venta de Chadi Riad

Chadi Riad ya es nuevo jugador del Crystal Palace en una operación en la que el Barça saldrá enormemente beneficiado. El club blaugrana cedió al central zurdo al Betis con una opción de compra cercana a los 3 millones de euros y manteniendo a futuro el cincuenta por ciento de la plusvalía de un futbolista que ahora se ha vendido por unos 15 millones de euros más variables. La operación hará ingresar al Barça más de ocho millones de euros ya que el Betis ha ejercido la opción de compra para venderle a la Premier. Un ingreso que computara antes del 30 de junio y ayudará a cerrar el balance con posibles beneficios.

Chadi Riad salió del Barça el pasado verano porque Xavi Hernández no iba a apostar por él. El exdirector deportivo del Barça, Ramon Planes, vio la oportunidad para llevárselo al Betis y formalizó una operación que ha acabado generando beneficios importantes para las dos entidades. Chadi Riad se salió en el Betis y su progresión no pasó desapercibida. De hecho, Deco comunicó al entorno ya en el mes de diciembre que deseaban repescarle este año pero la irrupción de Mika Faye y de Cubarsí hizo que, finalmente, el club blaugrana se decantara por vender al futbolista de forma definitiva.

Los más de ocho millones de euros que percibe el Barça pueden verse incrementados porque el traspaso también se ha cerrado con algunos variables que pueden engrosar aún más la venta en los próximos meses. El Barça pierde a un central zurdo muy interesante pero acaba recaudando un dinero que también será clave para el límite salarial de la próxima plantilla.

Chadi Riad, una vez cerrada la operación, confesó que "Estoy muy contento de unirme al Crystal Palace. Me interesaba venir aquí por la historia del club y por la liga en la que juega. Me han contado cómo han jugado este año y creo que se complementa perfectamente con mi forma de jugar. El club tiene jugadores de alto nivel que son jóvenes y yo he venido aquí para seguir su misma trayectoria, para crecer como ellos han crecido".