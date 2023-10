Rodrygo se juega su futuro en el Real Madrid esta temporada

El brasileño está decepcionando en este arranque de curso en el que apenas tiene competencia salvo Joselu, que le está ganando la partida El próximo verano llegará Endrick y posiblemente Mbappé que le desplazarían a la suplencia, sin descartar a Güler, todavía inédito

Rodrygo Goes ha pegado un bajón preocupante en este arranque de temporada. El brasileño no está rindiendo al nivel del año pasado, aporta poco con su fútbol intermitente y no ve portería en un momento en el que el equipo le necesitaba por el corto número que tiene de delanteros. Un ataque que el club tiene previsto reforzar la temporada que viene con la llegada de Endrick y el posible fichaje de Mbappé que reduciría las opciones de jugar del brasileño.

Más allá de marcar un solo gol en once partidos, Rodrygo no está aportando lo que se esperaba de él. Joselu está empezando a ganarle la partida. El delantero centro llegó al equipo más como un recurso que como una necesidad. El canterano marca en Liga cada vez que es titular, mientras que el brasileño siembra dudas cada vez que juega. Su papel inicial era formar pareja con Vinicius en ataque, pero se está quedando atrás pese a que Ancelotti mantiene su total confianza en él.

EL AÑO DE SU CONSAGRACIÓN

Rodrygo, 21 años, es consciente de que no atraviesa su mejor momento desde que llegó al Real Madrid hace tres temporadas. “¡Las cosas no siempre salen como espero, pero no faltará dedicación y trabajo para ayudar al Real Madrid! ¡Gracias por su apoyo siempre!”, escribía el jugador en la red social X. Sabe que este tiene que ser el año de su consagración, o comprometerá su futuro en el equipo madridista.

Este año tiene poca competencia, pero la temporada que viene tendrá que ganarse el sitio. Además de la llegada de Endrick y posiblemente Mbappé, también puede tener en Arda Güler otro rival directo. El turco no ha debutado todavía con los blancos por culpa de las lesiones, pero le esperan con los brazos abiertos. Un jugador joven, 18 años, del que se esperan grandes cosas.

Además, Brahim convence cada vez que sale y muchos se preguntan por qué Ancelotti no le da más oportunidades vista la escasa aportación de Rodrygo. Si el brasileño sigue en su cuesta abajo, acabará cediendo también al empuje del malagueño. Pero podría ser peor para él si el Madrid ficha también a Haaland, al que tiene apuntado en su plan de ruta en caso de que se ponga a tiro. Con el noruego, los que pueden llegar y la competencia que ya tiene, se reducirían sus opciones de jugar y quien sabe si de seguir en el equipo.