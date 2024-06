Márquez: "Le he deseado suerte a Xavi, las maneras quizás no fueron las adecuadas"

Rafa Márquez y Xavi Hernández siempre han tenido una muy buena relación. En el tiempo que el mexicano ha sido entrenador del filial, y el egarense, del primer equipo azulgrana, han trabajado codo a codo por un proyecto común: el del FC Barcelona.

Márquez posiblemente pecó de sinceridad cuando Xavi anunció, tras caer en Montjuïc con el Villarreal, que lo dejaba a final de temporada. El técnico del filial aseguró en una rueda de prensa en Fuenlabrada, ante medios locales, que se veía preparado para tomar el relevo y que estaba disponible, que no le diría que no a una posibilidad con la que, lógicamente, soñaba y todavía sueña. Aseguró recientemente que se le había malinterpretado. No había ninguna mala intención en sus palabras.

Lo cierto es que ambos se profesan amistad y admiración mutua. Una vez oficializada la marcha de Xavi Hernández, Márquez habló con Xavi para desearle mucha suerte en el futuro y reconocer su trabajo.

"Si los resultados no acompañan, difícilmente tienes continuidad"

Así es como lo ha explicado en la entrevista concedida a SPORT con motivo de los primeros días de lanzamiento del documental de Netflix, 'Rafa Márquez: El Capitán': "Sí, hablamos para desearle buena suerte, que tiene que dar mucho todavía, que obviamente las maneras quizás no fueron las adecuadas, pero al final de cuentas hay que reconocerle el trabajo que hizo. Ganó una Liga en momentos muy difíciles y una Supercopa. Al final, si los resultados no acompañan, difícilmente tienes continuidad".

Germán Bona

Márquez también explica que ha podido aprender mucho a su lado, porque el contacto entre el primer equipo y el filial ha sido constante. "Se aprende estando también en el Barça Atlètic. Yo sigo disfrutando, han sido dos años magníficos, todavía este está por concluir y estamos ante una gran oportunidad, así que sí, desde luego he aprendido mucho de él, siguiendo un proceso en mi progresión".

Rafa Márquez finalmente no ha sido el elegido para entrenar al primer equipo del FC Barcelona, un dese que se mantiene como se puede leer en al entrevista a SPORT, aunque no tiene claro continuar en caso de que el filial no asciende, pues antepone su propia progresión y ofertas no le faltan.