Flick medita reforzar el lateral del Barça con un fichaje

El presidente del Barça, Joan Laporta, desveló hace unos días que el área deportiva buscaba incorporar un centrocampista, un extremo y, textualmente, alguna cosa atrás. Tanto Hansi Flick como Deco están analizando el mercado para encontrar un lateral experimentado que pueda jugar por las dos bandas y que no tenga demasiado coste. El entrenador blaugrana está muy preocupado por las bandas defensivas ya que considera que fue una de las claves del derrumbe del equipo y en las próximas semanas hará pruebas. Si no le convence lo que hay pedirá un esfuerzo para que llegue este refuerzo.

El Barça ha dibujado la plantilla del próximo proyecto con Alejandro Balde y Joao Cancelo como claros laterales titulares. El primero no firmó una buena temporada y acabó lesionado de gravedad por lo que aún sigue recuperándose aunque comenzará la pretemporada a tope. Con Joao Cancelo, el club está intentando prolongar su cesión una temporada más, pero no se harán locuras. La operación debe ser similar a la del año pasado en la que el propio Joao se rebajó el salario para poder venir. Cancelo comenzó muy bien el curso, pero quedó retratado en los momentos decisivos de la temporada con algunas acciones que acabaron hundiendo las posibilidades de ganar títulos.

Flick considera que los dos son muy buenos jugadores, pero muy ofensivos por lo que intentará ajustar cosas. Está convencido de que podrá encontrar un equilibrio táctico con los dos futbolistas pero le gustaría tener alternativas de peso porque la temporada es muy larga y deberá rotar en esas dos posiciones. Y tanto él, como Deco, priorizan claramente qu Koundé pase de forma definitiva a la posición de central, algo que el futbolista desea desde el verano pasado y no se ha podido cumplir. Koundé puede ser un comodín, pero solo un recurso para algún encuentro concreto y nada más.

El club le ha ofrecido a Flick las opciones que tiene en la casa para ocupar el fondo de armario en la posición de lateral. Por un lado está Héctor Fort, que renovó recientemente hasta el 2029 como una de las grandes apuestas del club. El Barça también ha tomado la decisión de repescar a Julián Araujo, lateral mexicano que ha estado a un gran nivel en su cesión en la UD Las Palmas y que hará la pretemporada como gran candidato a seguir. Y el último es Álex Valle, que estuvo cedido en el Levante que fue de más a menos. En este caso se trata de un lateral izquierdo formado en La Masia y que se irá de stage con el primer equipo.

Los tres pasarán un examen con Flick y el alemán sabe que no va a haber mucho margen económico para fichar, pero considera indispensable tapar, sobre todo, la posición de lateral zurdo. Y ahí puede darse una novedad que Deco quiere probar y se trata de darle ese puesto a Mika Faye, el rápido central zurdo del filial. El jugador senegalés, una de las grandes joyas del fútbol base, no está acostumbrado a la posición pero por su velocidad y técnica puede intentarlo. Los meses de verano serán para verle aunque el Barça confía mucho más en él como central zurdo de futuro. En el caso que no encaje y haya overbooking atrás podría decidirse su salida pero siempre manteniendo la propiedad o alguna opción de recompra.

El Barça le ha prometido a Flick que habrá refuerzos y es muy probable que, a finales de agosto, también se acuda por un lateral ambidiestro con experiencia internacional. El técnico alemán ve completo el centro del campo y alguna carencia arriba aunque su cruzada es el juego posicional en los laterales. Habrá que ver si, finalmente, juega con un doble pivote que ayudaría mucho a las bandas, pero en todo caso tanto Balde como Cancelo no atacarán tan alegremente este curso. Y Flick quiere a alguien para que les apriete desde la competencia. Hay nombres encima de la mesa y se decidirá tras la pretemporada.