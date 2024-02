El VAR le echa otra mano a Ancelotti

El Real Madrid volvió a sumar tres puntos con polémica arbitral. El gol de Modric llegó tras un fuera de juego de Rüdiger en el inicio de la jugada. Una acción que el VAR validó y que Fernández Buergo, sustituto del lesionado Díaz de Mera, no quiso ir a revisar pese a las protestas en pleno de los futbolistas del Sevilla.

El VAR volvía a sacar una vez más del apuro a Carlo Ancelotti y el Real Madrid, pero el técnico madridista aún tuvo arrestos para cargar contra el videoarbirtraje al final del partido. El italiano estuvo toda la primera parte presionando al equipo arbitral. Especialmente en el gol anulado a Lucas Vázquez por una falta previa de Nacho sobre En Nesyri.

Ancelotti pretendía que Díaz de Mera no fuera a revisar la jugada y se mantuvo en sus trece al término del encuentro: "Es difícil para los que somos hombres de fútbol acostumbrarnos a estas nuevas reglas. Que el VAR entre a rearbitrar el partido. El VAR nació para corregir errores obvios y en el gol de Lucas Vázquez no hay un error obvio, porque Nacho toca el pie, pero también el balón. Es un problema general desde que ha entrado el VAR. Para mí no tenía que entrar, porque no era un error claro".

Real Madrid - Sevilla | La lesión del árbitro

El técnico madridista apuntó incluso que el arbitraje les mediatizó: "En la primera parte hemos protestado un poco, porque nos ha afectado el gol anulado". Eso sí, ni una palabra sobre el gol ilegal que decidió el partido. Y lo más grave, ni una sola pregunta en una sala de prensa absolutamente afín a los intereses madridistas. Ni una voz discordante. Así se ganan los títulos.

"Modric se lo merece"

Modric fue el protagonista de la victoria y de la rueda de prensa, por las dudas sobre su futuro. "Hemos celebrado el gol de Modric, porque se lo merecía. Ha marcado un gran gol que nos permite tener tres puntos más en la tabla. Es difícil dejarle en el banquillo por como se entrena todos los días y el ejemplo que es para toda la plantilla". explicó un Ancelotti que dejó en sus manos y las del club su continuidad: "El futuro está en manos de Modric y tenemos que esperar su decisión. Modric, Kroos y Nacho están en la misma situación. El club tendrá tiempo de arreglar esto en los próximos meses".