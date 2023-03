Nagelsmann, ¿ahora sí a Madrid?

El técnico alemán será destituido del Bayern y todo apunta a que Tuchel tomará las riendas del equipo Nagelsmann rechazó al Madrid en 2018 cuando era entrenador del Hoffenheim, pero se planteó la opción para el futuro

El tren del Real Madrid podría pasar una segunda vez para Julian Nagelsmann. El técnico alemán dejará de ser entrenador del Bayern y la opción de recalar en el Santiago Bernabéu es una alternativa real. Hace cinco años, cuando Nagelsmann era entrenador del Hoffenheim, recibió la llamada de José Ángel Sánchez para fichar por el conjunto blanco. Su respuesta fue un 'no' rotundo, pues ya tenía al Bayern esperándole.

Rechazó al Madrid pero dejó la puerta abierta

Por aquel entonces, Julian Nagelsmann era el entrenador 'de moda' en Europa y todos los grandes clubes iban detrás suyo. El Madrid buscaba un sustituto de Zidane y el alemán era uno de los primeros en su lista. El 'no' del joven técnico a la propuesta de José Ángel Sánchez obligó al conjunto blanco a fichar a Lopetegui.

Nagelsmann no seguirá en el Bayern | AFP

"Sí, ocurrió. Me llamó José Angel Sánchez, no fui el único al que contactó. Quería conocer mis ideas y filosofía. Creo que tomé la decisión correcta quedándome en Alemania. El Real Madrid es uno de los clubes más grandes de Europa. Si me llaman en el futuro, quizás reciban una respuesta diferente. Pero hace dos años di el paso adecuado. No estaba preparado, no tenía tiempo de aprender el idioma, me faltaba experiencia: con el Hoffenheim había jugado un solo partido en Europa", reconoció Nagelsmann en una entrevista a SPORT.

Tras su aventura en el Bayern y varios años más de experiencia en los banquillos, podría ser el momento de la llegada de Nagelsmann al Bernabéu. Sigue siendo un técnico muy joven, pues solo tiene 35 años, pero ya suma tres títulos en su palmarés (1 Bundesliga y 2 Supercopas de Alemania) y posee un mayor reconocimiento internacional.

El futuro incierto de Ancelotti

Mientras, la situación de Ancelotti en el banquillo sigue siendo una incógnita. En Madrid hay un mar de dudas entorno a su futuro, con una sensación de incertidumbre tras la caída definitiva del equipo en LaLiga y la obligación de remontar en las semifinales de la Copa del Rey. Caer en Champions podría certificar su sentencia. Al igual que ganarla su continuidad. Es un arma de doble filo.

A Ancelotti le gustaría ser entrenador del Real Madrid para siempre | SPORT.es

Hay una parte del vestuario del Real Madrid que ya piensa en el técnico italiano como el nuevo seleccionador de Brasil. El sector de los convocados por la 'Canarinha' ha reconocido, sin tapujos, que estarían encantados de que Ancelotti fuera su nuevo técnico. Vinicius, Rodrygo y Militao se reunirían con el italiano, mientras que Casemiro se reencontraría con él tras su marcha del United.