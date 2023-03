¡Bombazo en el Bayern! Nagelsmann será destituido

Según información de Fabrizio Romano, confirmadas por Bild, Tuchel tomará las riendas del conjunto bávaro Sin conocer los motivos, todo apunta a que será oficial este mismo viernes

Saltó el bombazo en Alemania. Julian Nagelsmann dejará de ser el entrenador del Bayern de Múnich, tal como ha adelantado Fabrizio Romano y ha confirmado posteriormente el diario Bild. Desde el propio país se apunta que el club bávaro ha llegado a la conclusión de que "el técnico es el principal culpable de los malos resultados del equipo".

La información va más allá, y ya se apunta que Tomas Tuchel cogerá las riendas del Bayern y firmará por los próximos dos años y medio.

🚨 Exclusive news confirmed: Julian Nagelsmann is set to be sacked with an immediate effect as FC Bayern coach. #FCBayern



